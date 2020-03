VDL gaat 104 nieuwe masten leveren aan TenneT

VDL gaat 104 zogeheten wintrackmasten (hoogspanningsmasten) leveren aan netbeheerder TenneT. Gisteren zijn de contracten getekend. De orderwaarde omvat enkele tientallen miljoenen euro’s. VDL’s werkmaatschappij VDL Network Supplies is de contractpartner van TenneT, aldus berichtgeving van VDL.

De nieuwe masten, van 60 tot 80 meter hoog, worden geproduceerd bij VDL KTI in Mol (België). De hoogspanningsmasten zullen tussen begin 2021 en eind 2022 worden geleverd en geplaatst op het traject van TenneT tussen het Zeeuwse Borsele en Rilland. De hoogspanningslijnen die de masten verbinden, transporteren stroom afkomstig van de windparken voor de Zeeuwse kust, die dit jaar en volgend jaar gereed zullen zijn.

Samenwerking

Projectlead Nicolien Vrisou van Eck van TenneT: “We zien de samenwerking met VDL met vertrouwen tegemoet. Als we hier beiden in dezelfde sfeer en met dezelfde kwaliteit invulling aan geven zoals we dat bij de inlussing van eerdere projecten hebben gedaan, dan kunnen we bij de inbedrijfname opnieuw tevreden terugkijken naar een geslaagd project”.

William van Hout, directeur VDL Network Supplies: “Wij zijn ontzettend trots dat wij opnieuw zoveel masten voor TenneT gaan bouwen. TenneT en VDL hebben een bijzondere en langjarige samenwerking. Gedurende het afgelopen decennium hebben wij al 504 masten aan TenneT geleverd”.

Reductie magneetveldzone

De wintrackmast in Zeeland is een nieuw type mast die door TenneT is ontwikkeld en al op verschillende locaties in Nederland staat. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige stalen palen en heeft een groot voordeel: de draden worden er zo in gehangen dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Het magneetveld bij de masten met een enkele 380 kV-verbinding en bij masten waarbij een 380 kV- en een 150 KV-verbinding worden gecombineerd, is kleiner dan bij de bestaande verbindingen met traditionele vakwerkmasten. De wintrackmasten staan ongeveer 350 tot 400 meter uit elkaar.