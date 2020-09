VDL Groep en Koninklijke DSM starten een joint venture die kwalitatief hoogwaardige medische mondmaskers gaat maken en voor het eerst filtermateriaal gaat produceren in Nederland. De nieuwe gemeenschappelijke onderneming, Dutch PPE Solutions, biedt bij de start werkgelegenheid aan enkele tientallen medewerkers in Helmond en Geleen.

Beide bedrijven investeren meerdere miljoenen in de aanschaf van machines en het bouwen van een productielocatie voor meltblown polypropyleen, de kritische filterlaag in medische gezichtsmaskers die virussen filtert, en in de productie van gezichtsmaskers. De joint venture start in oktober 2020 in Helmond met de productie van medische maskers, type FFP2. De meltblown polypropyleenfabriek in Geleen is naar verwachting operationeel vanaf april 2021.

Eerste in Nederland

De gemeenschappelijke onderneming helpt in het voorzien in de urgente behoefte om de wereldwijde, grootschalige productie en leveringsketens van persoonlijke beschermingsmiddelen te diversificeren en de afhankelijkheid van een beperkt aantal producenten te verminderen. Het verwezenlijken van de eerste permanente productiefaciliteit voor kritisch filtermateriaal in Nederland zal zorgen voor meer veerkracht wanneer de vraag naar gezichtsmaskers en de materialen die daar voor nodig zijn in de toekomst mogelijk toeneemt.

Dutch PPE (Personal Protective Equipment) Solutions is een onderneming die DSM’s specialistische expertise van materialen combineert met de kennis van productie en processen van VDL. De samenwerking voorziet met dit initiatief in de voortdurende en urgente vraag naar gezichtsmaskers en filtermateriaal. De prioriteit ligt in eerste instantie bij de gezondheidszorg en de productie wordt stapsgewijs uitgebreid met gezichtsmaskers voor professionals in andere sectoren zoals het openbaar vervoer, scholen en onderwijsinstituten en bedrijven in heel Europa. De joint venture heeft betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en een maatschappelijk verantwoorde prijsstelling in de kern van de strategie.

Duurzaamheid

Hoewel de eerste prioriteit ligt bij snel, betrouwbaar en stabiel produceren van de hoognodige medische gezichtsmaskers, kijken DSM en VDL tegelijkertijd naar innovatieve en duurzame manieren om de groeiende afvalberg van gebruikte gezichtsmaskers terug te dringen, bijvoorbeeld door gedurende de productontwikkeling te onderzoeken in hoeverre circulair afbreekbare materialen kunnen worden gebruikt.

Voorzien in eigen behoeften

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “De coronacrisis heeft de voorbije maanden aangetoond dat een pandemie zich niet laat sturen en dat het belangrijk is dat werelddelen gaan voorzien in de eigen behoeften. Daardoor zijn we het aan onszelf verplicht om dicht bij huis zekerheden te creëren. Dat geldt zeker voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg die de afgelopen maanden zo hard hebben gewerkt aan onze gezondheid, en natuurlijk ook voor andere beroepsgroepen. Ik ben er trots op dat VDL en DSM, twee krachtige Nederlandse bedrijven, elkaar hebben gevonden en de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk meltblown en gezichtsmaskers te gaan produceren”.

Hoogwaardige productieketen

Pieter Wolters, directeur van DSM PPE Plus BV en vice-president DSM Innovation: “De wereldwijde vraag naar medische gezichtsmaskers en kritische filters om mensen te beschermen tegen corona overstijgt het beperkte aanbod. Daarnaast is de behoefte aan betrouwbare leveringsketens groter dan ooit. Ik ben er trots op dat we door onze samenwerking met VDL Groep in staat zijn om in Nederland een betrouwbare, duurzame en hoogwaardige productieketen op te zetten die ons land minder afhankelijk maakt van leveringen uit het buitenland. Dutch PPE Solutions is een purpose-led commerciële onderneming en markeert een nieuwe fase die voortbouwt op DSM’s initiatieven begin dit jaar om te helpen om op eigen bodem medische mondmaskers, desinfectiemiddel en teststaafjes te maken toen de nood hoog was en onmiddellijke acties nodig waren in de strijd tegen corona.”

DSM initiatieven in de strijd tegen corona in Nederland