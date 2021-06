Het begon een aantal jaar geleden met VERA – Variass Eerste Robot Arm. Inmiddels zijn voor het handelen, testen en voor verbindingstechnieken naast een soldeercobot ook andere oplossingen ontwikkeld, te weten cobots die ‘pakken’, schroeven, lijmen, testen en herstellen. ‘Veel handmatige zaken hebben we omgezet naar cobots met het oog op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als je relatief eenvoudige of repeterende handelingen eruit haalt, brengt dat de functie van medewerkers op een hoger niveau’, zegt directeur Henk Smid. ‘Voor het aanbrengen van zestig schroefjes in lijn heb je geen technische medewerker nodig, daar kan een cobot prima ondersteunen. Uiteindelijke doel is de productkwaliteit en het proces verbeteren. Waar de mens misschien vergeet een schroefje aan te draaien, slaat de cobot er niet één over.’

Cobots helpen ook een ander probleem op te lossen: de schaarste aan technisch personeel. En, zodra medewerkers hun aanvankelijke angst dat ze door robots en cobots hun baan kwijtraken weten te overwinnen, is ook sprake van sociale innovatie. ‘Medewerkers zien dat hun functie vakinhoudelijker wordt en dat we door het automatiseren van taken extra werk binnenhalen’, aldus Smid. Dankzij de samenwerking tussen robotarm en medewerker verlopen werkprocessen sneller en verkort dit de doorlooptijd van het productieproces. ‘Zo kun je groei realiseren met je bestaande mensen’, zegt Smid. ‘Plus je kostprijs verlagen. Dat haalt klanten over om meer bij ons te gaan doen in plaats van dat ze eventueel naar lagelonenregio’s trekken. Zo verdient de investering zich terug.’

Per cobot voor een bepaalde toepassing is die zo’n 50.000 euro, met een terugverdientijd die schommelt tussen de twee en vier jaar. ‘Er is al een voordeel te behalen wanneer de cobot repeterende werkzaamheden uitvoert vanaf vijftig stuks’, verklaart Smid. ‘Met dergelijke innovaties willen we de voorsprong die we hebben behouden.’

Hetzelfde geldt voor het data-integratieplatform dat Variass ontwikkelde en implementeerde in samenwerking met spin-off Arkoni. Waar de cobots medewerkers op de productievloer fysiek ondersteunen, doet het data-integratieplatform dat door indirecte simpele taken te automatiseren en bij complexere taken decision support te bieden. ‘Cobotisering, 3D-printing, digitaal produceren. Nu informatie veel sneller digitaal beschikbaar is, kun je sneller verbeteringen doorvoeren, wat allemaal bijdraagt aan optimalisatie van het proces.’ Niet alleen Variass zelf maar ook klanten profiteren hiervan. ‘Bij ontwikkelingen kunnen we rekening houden met hoe een product wordt geproduceerd en parallel werken met een digital twin. Door zowel de kwaliteit als het proces te verbeteren, ontstaat een beter product tegen een lagere kostprijs. Dat is bij SMT al lang standaard, bij cobotisering kunnen we dat nog verder ontwikkelen.’