Vanwege corona versnelde nieuwbouw Leuze’s internationale distributiecentrum gereed

De baanbrekende ceremonie voor het nieuwe internationale distributiecentrum in de buurt van het Leuze-hoofdkwartier vond slechts 12 maanden geleden plaats. De bouw werd een jaar later volgens plan afgerond en het centrum is eind juli in gebruik genomen. Vanaf die datum worden zowel de dochterondernemingen van Leuze als de nationale en internationale klanten vanuit Unterlenningen bevoorraad.

“Door de gestage groei van het bedrijf in de afgelopen jaren en onze toenemende wereldwijde oriëntatie was een nieuwe distributielogistiek noodzakelijk”, zegt Ulrich Balbach, Leuze’s CEO over de reden waarom er een nieuw internationaal distributiecentrum is gebouwd in Unterlenningen, vlakbij het hoofdkantoor van Leuze. “Snelle respons- en levertijden en goed functionerende logistieke ketens zijn essentieel, vooral als het gaat om systeemrelevante gebieden. De coronaviruspandemie heeft dit opnieuw aan het licht gebracht en onze betrokkenheid bij de nieuwbouw versterkt”, legt hij uit. Het bedrijf heeft een gestage koers aangehouden met investeringsbeslissingen, ondanks de economische teruggang. De investering van Leuze in de dubbelcijferige miljoenen is een duidelijke betrokkenheid bij de regio, de locatie van het hoofdkantoor en de «roots» van het bedrijf. Met deze investering geeft Leuze een duidelijk signaal af met betrekking tot de groeidoelstellingen en de toekomstige oriëntatie”, aldus Balbach.

Inbedrijfstelling eind juli

Het nieuwe distributiecentrum zal al na een jaar na de baanbrekende ceremonie in gebruik worden genomen. Het is 4.000 vierkante meter groot in de eerste uitbreidingsfase en omvat momenteel 40.000 containerplaatsen. De benodigde ruimte is al gereserveerd voor een uitbreiding naar het noorden en Leuze is begonnen met het uitwerken van een masterplan voor de verdere ontwikkeling. Sinds eind juli worden alle nationale en internationale klanten en dochterondernemingen van Leuze vanuit Unterlenningen bevoorraad. Met een totale oppervlakte van 80 x 45 x 10 meter biedt het nieuwe gebouw de nodige ruimte voor de logistiek van de inkomende en uitgaande goederenafdeling, het automatische kleingoedmagazijn (AKL), evenals de opslag, de orderpicking en de verzending. Het hart van de nieuwbouw is het kleine onderdelenmagazijn met een footprint van 65 x 10 meter en een hoogte van 16 meter. Het gebouw en het ruimteconcept is licht en uitnodigend. Glazen dakkoepels en aantrekkelijke kantoorwerkplekken stellen medewerkers in staat om te werken in een heldere omgeving die wordt overspoeld met daglicht.

Showroom voor eigen Leuze-sensoren

De intralogistieke systemen zijn door Leuze klant Gebhardt Fördertechnik geïnstalleerd als partner voor interne logistiek en innovatieve goederenstroombeheersing. “Als sensorexpert was het voor ons vanzelfsprekend om onze eigen sensoren te gebruiken voor de goederenstromen in ons Leuze distributiecentrum, niet in de laatste plaats omdat intralogistiek voor ons een van onze kerncompetenties en een belangrijke bedrijfstak is”, legt Ibrahim Zuva, directeur logistiek en “opdrachtgever” van het dubbelcijferige miljoenenproject, uit. De Sensor People hebben in de loop van vele decennia een diepgaande, specifieke toepassingskennis van de intralogistiek opgebouwd. Wanneer hun technologische competenties doelgericht worden toegepast op de relevante branchesegmenten, resulteert dit in specifieke toepassingen – waarvan de intralogistiek er één is. “Natuurlijk gebruikt ons nieuwe Leuze distributiecentrum een grote verscheidenheid aan eigen sensoren voor veel verschillende taken – het is een ware showroom voor de buitengewone intralogistieke expertise van Leuze”, aldus Zuva.

Toewijding aan duurzaamheid en milieubescherming

“Voor ons stond het vast, dat bij de nieuwbouw rekening moest worden gehouden met de bescherming van het milieu en de duurzaamheid”, aldus Zuva. Het milieu- en kwaliteitsbeleid is een integraal aspect van de bedrijfsstrategie van de Sensor People. Tijdens de bouw van het interieur werd het gebouw al aan de buitenkant voorzien van groen en werden er nieuwe bomen geplant op het buitenterrein. Zo kon het gebouw optimaal worden geïntegreerd in het natuurlijke landschap van de Lenninger-vallei. “Op basis van ons streven om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, hebben we voor het nieuwe distributiecentrum een uniek energieconcept ontwikkeld dat voldoet aan de KfW55-norm. Naast de LED-verlichting omvat dit ook een fotovoltaïsche installatie die tot 220 KWP kan produceren”, legt Balbach uit. Zo kunnen we in de zomermaanden in de volledige energiebehoefte voorzien. Voor de extra benodigde externe energie worden alleen grondstofbesparende primaire en secundaire materialen gebruikt en wordt gecertificeerde 100% groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen verkregen.

Assortiment

De installatie van de intralogistieke systemen is uitgevoerd door de Leuze-klant Gebhardt Fördertechnik als partner voor interne logistiek en innovatieve goederenstroombeheersing.

Met nieuwsgierigheid en vastberadenheid zijn de sensormensen van Leuze al meer dan 50 jaar vernieuwers op het gebied van technologische mijlpalen in de industriële automatisering. Ze worden gedreven door het succes van hun klanten. Gisteren. Vandaag. Morgen. Het productassortiment van Leuze omvat schakel- en meetsensoren, identificatiesystemen, datatransmissie- en beeldverwerkingsoplossingen en machineveiligheidscomponenten en -systemen. De focus van hun werk ligt op de gebieden van intralogistiek, verpakking, gereedschapsmachines, automobielindustrie en laboratoriumautomatisering. Leuze werd in 1963 opgericht, met het hoofdkantoor in Owen/Teck in Zuid-Duitsland. Vandaag de dag zijn er meer dan 1.200 Sensor-Mensen over de hele wereld die met veel ervaring en toewijding werken aan het duurzame succes van hun klanten in een veranderende industrie – of het nu in de technologische competentiecentra is of in een van de 20 verkoopbedrijven die door meer dan 40 internationale distributeurs worden ondersteund.