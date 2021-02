Vanderlande is verheugd om zich bij Amazon en Global Optimism aan te sluiten bij de ondertekening van The Climate Pledge, waarmee ze haar ambitie op het gebied van duurzaamheid en toewijding toont om tegen 2040 een netto-nul-CO2-voetafdruk te bereiken – tien jaar vóór de Overeenkomst van Parijs. Met dit in gedachten zal Vanderlande routinematig rapporteren over zijn uitstoot van broeikasgassen, decarbonisatie-strategieën implementeren en eventuele resterende emissies compenseren.

Vanderlande streeft naar een visie om de wereldleider te worden in duurzame geautomatiseerde logistieke oplossingen en heeft grote stappen gezet in de richting van dit engagement. Wat betreft de oplossingen die het aan klanten levert, is het bedrijf sinds 2010 een pionier op het gebied van circulaire economie en energie-efficiënte technologie.

Meer recentelijk heeft het nieuwe bedrijfsmodellen onderzocht die helpen de carbon footprint van zijn klanten te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is FLEET, een flexibele oplossing voor het afhandelen van bagage op luchthavens en gebaseerd op autonome voertuigtechnologie. Met deze oplossing neemt Vanderlande de volledige verantwoordelijkheid voor de operationele en duurzame prestaties van de voertuigen en sluit ze de materiaalkringloop.

In 2018 trad Vanderlande toe tot de Capital Equipment Coalition of the Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Door actief een actieagenda te definiëren met concrete stappen voor de kapitaalgoederenindustrie om circulaire praktijken te implementeren, breidt Vanderlande zijn impact uit buiten de eigen organisatie.

Via het Global Forest Programme werkt Vanderlande samen met lokale bosbouwbedrijven om bomen te planten om de CO2-uitstoot te compenseren. Bovendien voldoen veel van de internationale kantoren van het bedrijf aan de hoogste normen voor duurzaamheidsbeoordeling. In de gebouwen van Vanderlande op het hoofdkantoor in Nederland zullen bijvoorbeeld medio 2021 2.600 zonnepanelen staan ​​(met een capaciteit van 871.760 kWh per jaar).

“Door ons engagement voor duurzaamheid willen we de carbon footprint van onze activiteiten, die van onze klanten en leveranciers en van de samenleving als geheel verkleinen”, zegt Remo Brunschwiler, CEO van Vanderlande. “Als ondertekenaar van The Climate Pledge, is Vanderlande verheugd om lid te worden van een gemeenschap die kennis, ideeën en best practices zal delen om de meest kritieke klimaatuitdagingen aan te pakken. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Amazon, Global Optimism en de andere ondertekenaars van deze belangrijke missie. “

Bedrijfsprofiel van Vanderlande Vanderlande is de wereldmarktleider voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering op luchthavens en in de pakketmarkt. Het bedrijf is ook een toonaangevende leverancier van procesautomatiseringsoplossingen voor magazijnen.

De bagageafhandelingssystemen van Vanderlande zijn in staat om meer dan 4 miljard stuks bagage per jaar over de hele wereld te vervoeren. Zijn systemen zijn actief op 600 luchthavens, waaronder 12 van de 20 beste luchthavens ter wereld. Dagelijks worden meer dan 48 miljoen pakketten gesorteerd door zijn systemen, die zijn geïnstalleerd voor ‘s werelds toonaangevende pakketbedrijven. Bovendien hebben veel van de grootste wereldwijde e-commerce spelers en distributiebedrijven vertrouwen in Vanderlande’s efficiënte en betrouwbare oplossingen.

Het bedrijf richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en concurrentieposities van zijn klanten. Door nauwe samenwerking streeft het naar de verbetering van hun operationele activiteiten en de uitbreiding van hun logistieke prestaties. Vanderlande’s uitgebreide portfolio van geïntegreerde oplossingen – innovatieve systemen, intelligente software en levenscyclusdiensten – resulteert in de realisatie van snelle, betrouwbare en efficiënte automatiseringstechnologie.

Vanderlande, opgericht in 1949, heeft meer dan 6.500 medewerkers die zich allemaal inzetten om de bedrijven van haar klanten vooruit te helpen op verschillende locaties op elk continent. Met een constant stijgende omzet van 1,6 miljard euro heeft het in de afgelopen zeven decennia een wereldwijde reputatie opgebouwd als een zeer betrouwbare partner voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering.

Vanderlande werd in 2017 overgenomen door Toyota Industries Corporation, wat het zal helpen om zijn duurzame winstgevende groei voort te zetten. De twee bedrijven hebben een sterke strategische match, en de synergieën omvatten cross-selling, productinnovaties en onderzoek en ontwikkeling.