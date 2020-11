Vanderlande heeft de geavanceerde AIRTRAX Pocket voor de Bijenkorf geïnstalleerd in haar magazijn in Tilburg, het eerste grootschalige systeem in zijn soort in Nederland. De omni-channel oplossing is nu volledig operationeel. De Pocket sorter ondersteunt drie gebieden op de site: B2C-bestellingen; B2B-winkelbestellingen met ‘fast movers’ en e-commerce-retouren in de opslagruimte. Het zal namens de Bijenkorf worden beheerd door Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, een toonaangevende leverancier van supply chain-oplossingen.

De Bijenkorf – wat ‘de bijenkorf’ betekent – is de bekendste keten van high-end premium warenhuizen van Nederland. Via zijn winkels en e-commerce winkels verkoopt het bedrijf luxe kleding, modeaccessoires, cosmetica en parfums, maar ook meubels en woonaccessoires. Een van de drijfveren achter het besluit van de Bijenkorf om naar een centraal magazijn in Tilburg te verhuizen, was dat de oudere faciliteiten niet meer geschikt waren voor hun doel.

Het nieuwe magazijn van 32.159 m2 zal zeven nationale winkels bevoorraden, evenals e-commercebestellingen uit Duitsland, Luxemburg, België, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. Om haar activiteiten te ondersteunen had de Bijenkorf een hypermoderne geautomatiseerde oplossing nodig die een sorteercapaciteit bood tot 8.000 artikelen per uur en zowel e-commerce multi-item als retailorders aankon.

De AIRTRAX Pocket van Vanderlande is een innovatieve en betrouwbare oplossing voor het transporteren, rangschikken en opslaan van goederen. Er zijn ongeveer 48.000 zakken binnen het Tilburgse systeem en de oplossing biedt de Bijenkorf een laadcapaciteit van 8.000 zakken per uur. Met de Pocket sorter kan de Bijenkorf ongeveer 95% van haar 210.000 SKU’s afhandelen.

“Toen ik de operatie live zag, ben ik erg onder de indruk van de Vanderlande AIRTRAX Pocket”, zegt Maxim Hurkmans, Business Unit Director van Ingram Micro. “We wisten dat de oplossing een integraal onderdeel zou worden van ons omnichannel magazijn vanwege het vermogen om doorloop- en transporttijden te verkorten en onze voorraadverwerking te verbeteren.”

“De Bijenkorf heeft sterke groeiambities en is op zoek naar andere territoria. Om dit te doen en concurrerend te blijven, zijn sterk geautomatiseerde oplossingen zoals de AIRTRAX Pocket essentieel. Het systeem presteert niet alleen effectief, maar Vanderlande heeft tijdens het installatieproces te allen tijde nauw met ons samengewerkt en was een echt professionele partner ”, voegt Joeri de Vaan, Senior Manager Operations, Ingram Micro toe.

“Innovaties zoals de AIRTRAX Pocket laten onze ambitie zien om voorop te blijven lopen op het gebied van technologie in de warehousing-sector”, zegt Terry Verkuijlen, Executive Vice President Warehousing and Parcel van Vanderlande. “We zijn er trots op dat we met Ingram Micro hebben samengewerkt voor deze nieuwste ontwikkeling, en nu de Pocket sorter live is, kan het magazijn zijn klanten een eersteklas winkelervaring blijven bieden.”