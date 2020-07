Als onderdeel van de volgende generatie schaalbare oplossingen (evoluties) introduceert Vanderlande HOMEPICK. Het is een oplossing die de innovatieve systemen, intelligente software en life-cycle services van het bedrijf naadloos integreert tot een cutting-edge concept dat de foodretailactiviteiten zal ondersteunen. HOMEPICK faciliteert de snelle en efficiënte verwerking van online groentebestellingen.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de vraag naar online boodschappen toegenomen en heeft een meer gediversifieerde groep consumenten dergelijke diensten ontdekt. Het winkelend publiek vraagt om een breed assortiment van hoogwaardige en verse producten, en om snelle leveringen, evenals om een maximum aan gemak en service tegen concurrerende prijzen. Tegelijkertijd worden foodretailers voortdurend geconfronteerd met nieuwe concurrenten die de markt betreden.

Als reactie hierop heeft Vanderlande haar nieuwste ontwikkeling gecreëerd. De kern van HOMEPICK is gebaseerd op een goods-to-person (GtP) picking-oplossing die gebruik maakt van ADAPTO, Vanderlande’s unieke 3D, shuttle-gebaseerd automatisch opslagsysteem (AS/RS). Het is de ideale oplossing voor foodretailers die schaalvoordelen willen realiseren door middel van gecentraliseerde fulfillmentcentra (CFC’s).

Het samenhangende systeemontwerp is modern en eenvoudig en de bediening is eenvoudig te begrijpen. Door gebruik te maken van ADAPTO en modulaire werkstations is HOMEPICK door zijn schaalbaarheid ook toekomstbestendig. De opeenvolgende orderstromen zorgen voor de juiste bestelling per leveringsroute en een maximale leverbetrouwbaarheid, wat resulteert in aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.

Dankzij de configuratie garandeert HOMEPICK een hoge pickefficiëntie, kortere doorlooptijden, een hogere nauwkeurigheid, een hogere tevredenheid van de consument en een uitstekende ROI. Het ondersteunt ook een omni-channel aanpak en kan naadloos aansluiten bij elke gewenste groeistrategie.

“Het streven naar automatisering is versneld door de COVID-19 pandemie, omdat de vraag naar online boodschappen sterk is toegenomen en de te grote afhankelijkheid van arbeidskrachten duidelijker is geworden”, legt Vanderlande’s Executive Vice President Warehousing and Parcel, Terry Verkuijlen, uit.

“Veel foodretailers zijn bezig met het herdefiniëren van hun strategieën voor online boodschappen, en in een dergelijke omgeving is HOMEPICK de ideale keuze om hun operationele prestaties te verbeteren. Daarnaast laat HOMEPICK niet alleen zien wat Vanderlande kan als innovator, maar ook hoe we naar de markt luisteren en ons aanbod verder willen verbeteren in nauwe samenwerking met onze klanten”.