Deze week kreeg Vanderlande de opdracht om een ​​ultramodern bagageafhandelingssysteem (BHS) te leveren aan de luchthaven Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) (WSIA). Dit zal helpen om kansen te ontsluiten, nieuwe banen te creëren en 24/7 naadloze toegang te bieden tot regionale en internationale verbindingen. Bovendien zal de Vanderlande BHS fungeren als de kern van de ontwikkeling van het derde Central Business District (CBD) van Sydney. Vanderlande is er trots op deze ontwikkeling te ondersteunen door Design-, Build-, ORAT- en Life-cycle-diensten aan te bieden die ervoor zorgen dat onze BHS de gemeenschap de komende jaren goed van dienst is.

Het greenfield-project wordt in verschillende fasen voltooid en zal naar verwachting eind 2024 operationeel gereedheids- en acceptatietests (ORAT) ingaan en eind 2026 openstaan ​​voor internationale, binnenlandse en vrachtdiensten. Om WSIA voor te bereiden op de toekomst, levert Vanderlande een reeks van innovatieve oplossingen als onderdeel van het BHS-pakket. De ADAPTO BAGSTORE van Vanderlande, gebaseerd op unieke shuttle-technologie, zal het hart van het systeem vormen en flexibiliteit en schaalbaarheid, hoge opslagdichtheid en 100% redundantie bieden.

ADAPTO BAGSTORE geeft WSIA ook de mogelijkheid om bagage “batchgewijs” op te bouwen, waardoor efficiënt gebruik van middelen wordt gegarandeerd en om de opkomende dienst “reclaim on demand” in te zetten vanwege de mogelijkheid om inkomende tassen op te slaan. Het snelle TUBTRAX individuele draagsysteem (ICS) van Vanderlande werkt in harmonie met ADAPTO en maakt screening in de kuip mogelijk. Bovendien zijn alle Vanderlande-oplossingen geïntegreerd met het besturingsplatform VIBES. Deze intelligente software-oplossing dekt het volledige bagageproces en werkt rechtstreeks samen met de IT-systemen van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen om een ​​holistisch overzicht te bieden.

Simon Hickey, CEO van Western Sydney Airport, zei: Het systeem van Western Sydney International zal een revolutionaire sprong voorwaarts zijn in vergelijking met oudere luchthavens, waarbij digitale technologie wordt gebruikt om bagage efficiënter te volgen, te laden en te vervoeren.

Het Vanderlande-systeem omvat ook bagageafhandeling die buiten de maat valt met behulp van FLEET Bag AV-technologie, snelladers voor efficiënt ULD-laden. Het zal zelfs worden gekoppeld aan een subsysteem waarin koeriers bagage kunnen afgeven, waardoor WSIA de mogelijkheid biedt om op afstand in te checken en bagage in te leveren. Vanderlande zal ook het droppen van zelfzakken en de nieuwste technieken voor het screenen van tubbagage in zijn systeem integreren.

“Als sterke lokale partner begrijpen en delen we de visie van Western Sydney Airport”, zegt Vanderlande’s Executive Vice President Airport & Parcel Solutions en lid van de raad van bestuur, Andrew Manship. “We zijn vastbesloten om transparant en samen te werken om de hoogste niveaus van passagierstevredenheid te bieden door middel van de beste bagageprestaties in zijn klasse. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om te begrijpen hoe onze oplossingen WSIA tot een geweldige plek kunnen maken om te werken en om de bredere gemeenschap in Sydney te ondersteunen. “

Shaun Roper, Managing Director Airports van Vanderlande, voegt hieraan toe: “We zijn vereerd om samen te werken met Western Sydney Airport om hun inspirerende visie te helpen realiseren die het middelpunt vormt van Sydney’s derde CBD. We zijn ervan overtuigd dat onze partnerschapsbenadering, ons sterke lokale team en het wereldwijde kennisnetwerk in combinatie met een uitgebreid gebruik van lokale handel en diensten samen waarde en voordelen zullen brengen voor WSIA en de lokale gemeenschap. Hiermee kan Western Sydney Airport, naast onze innovatieve bagageoplossingen, erop vertrouwen dat we samen elke passagier een ervaring van wereldklasse zullen bieden. “