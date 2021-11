Het idee voor een drone docking system ontstaat al in 2017 bij het lectoraat Mechatronica van Dirk Bekke. De brandweer is namelijk op zoek naar een systeem dat ervoor kan zorgen dat een drone direct naar een incident kan, bijvoorbeeld om te bepalen hoe groot een brand is en hoe snel er opgeschaald moet worden. Uit marktonderzoek blijkt dat er verschillende systemen bestaan, maar dat deze allemaal voor specifieke drones bedoeld zijn. En dus begint het lectoraat aan het ontwikkelen van een eigen systeem.

Op dat moment is Yves Lentfert nog bezig aan zijn opleiding Ondernemerschap en Retail Management. Ook volgt hij tegelijkertijd het Honours Programma Innovation and Business Creation. “Het ondernemen zat er toen dus al wel goed in”, lacht Yves. Als hij na zijn afstuderen een sterke drang voelt om een onderneming te starten, raakt hij in contact met lector Dirk Bekke, die met zijn lectoraat, onder aanvoering van Abeje Mersha, inmiddels een eigen dockingsysteem heeft ontwikkeld. “Uit dat contact kwam naar voren dat ík graag wilde ondernemen en dat zíj interessante technieken in huis hadden die ze naar de markt wilden brengen. Toen dachten we: laten we eens een kop koffie gaan drinken. De conclusie was dat het wel heel gaaf zou zijn om een start up te beginnen, een spin-off van Saxion.”

Veilig nest

En dus start Yves Lentfert zijn bedrijf Nest-Fly Technologies, waarin hij verder gaat bouwen aan het dockingsysteem. “Het is echt een thuisbasis, of zoals wij het zeggen, een veilig nest voor de drone om zichzelf op te laden voor de volgende missie. Het doel is dat élke drone uiteindelijk kan landen op het systeem, maar er zijn legio toepassingen te bedenken waarvoor drones worden ingezet, zoals rampen en incidenten, het inspecteren van landbouwgewassen of het onderhoud van windmolens, en dat maakt het tegelijkertijd ook heel ingewikkeld. Want daardoor heb je grote drones, kleine drones, drones die horizontaal opstijgen, drones die verticaal opstijgen en ook nog eens verschillende batterijsoorten. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan.”

Duurzame samenwerking

Momenteel bevindt het product zich in de ontwikkelfase, maar het tweede prototype van het systeem is inmiddels verkocht aan de eerste klant. En dus is het voor Yves nu zaak om de volgende stappen te zetten. Afgelopen week tekenden Nest-Fly en Saxion een overeenkomst waarin staat dat het intellectuele eigendom overgedragen wordt aan Nest-Fly én ontving de onderneming een lening vanuit het Start!up Fonds van Saxion. Yves is blij met die ontwikkeling. “Samen staan we namelijk sterker en we willen er echt voor zorgen dat er een duurzame samenwerking ontstaat, zodat we het product kunnen blijven doorontwikkelen. Het blijft toch een zeer nieuwe techniek en we willen blijven innoveren met elkaar, zodat deze techniek van grote waarde wordt, zowel voor ons als voor Saxion.”

Ook vindt hij het bijzonder om met Saxion samen te werken. “Ik heb de hogeschool altijd een warm hart toegedragen en daar ook veel gedaan buiten mijn opleiding om, zoals het honours programma en de academieraad. Het is toch geweldig dat je van ondernemende student uitgroeit tot iemand met een eigen onderneming die vanuit Saxion ontstaan is?”

Rob Reuvekamp, en even later ook directeur André Roos, was namens het Saxion Centrum van Ondernemerschap (SCvO) ook betrokken bij de deal.