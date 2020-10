Wat voegt waarde toe voor de klant en in de eigen processen? Die vraag is door de coronacrisis voor veel bedrijven weer uiterst actueel – in allerlei opzichten, waaronder sourcing. Wat doen we zelf, wat laten we elders doen en hoe richten we onze processen daarop in? Bij EPLAN merken ze dat die laatste vraag bij klanten weer helemaal terug is.

EPLAN ziet kansen voor ‘reset’ richting automatisering en digitalisering

Bij EPLAN, softwareaanbieder en adviseur voor elektrotechnische engineering, werken ze zo veel mogelijk thuis. Zo schrijft consultant Chris Brouwer aan de keukentafel in alle rust adviezen over hoe bedrijven hun processen, van r&d tot sales en van engineering tot werkvoorbereiding en productie, beter op elkaar kunnen laten aansluiten door automatisering en digitalisering. Online kan hij daarover prima sparren met klanten. Accountmanager Jan de Wit heeft het wel gehad op zijn zolderkamer; hij wil klanten bezoeken om de interactie aan te gaan over hun wensen en ideeën. Omgekeerd raken bedrijven in het ‘nieuwe normaal’ – soms hernieuwd – geïnteresseerd in de ideeën van EPLAN, zo vertellen de twee in een Teams-meeting.

In eigen huis

‘Er is een tijd geweest dat bedrijven vooral in hun portemonnee keken en productie en engineering in China of Roemenië lieten doen, want ondanks de transportkosten was dat goedkoper’, verklaart De Wit. ‘Corona heeft bedrijven met de neus op de feiten gedrukt. Alleen uit Nederland konden ze nog geleverd krijgen. Degenen die al eerder hebben ge-insourcet en alle productie in eigen huis doen, hadden geen last.’ Het vereist wel automatisering en digitalisering om processen efficiënt te kunnen inrichten en een goede informatieoverdracht te borgen, intern en met klanten en toeleveranciers. EPLAN biedt daarvoor naast zijn engineeringplatform ook advies en training.

Werkplezier

Eindgebruikers en oem’ers kennen vaak al een hoog automatiseringsniveau, signaleert Brouwer. ‘Veel system integrators en paneelbouwers hanteren echter nog een conventionele werkwijze. Bij hen zie ik nog wel koudwatervrees. Zij werken bij wijze van spreken in een bepaalde versnelling en kunnen bij een hoge werkdruk alleen maar het gaspedaal dieper intrappen. Maar ze moeten juist doorschakelen. Niet harder gaan werken maar slimmer.’ De Wit: ‘In hun engineering bijvoorbeeld zit veel repeterend werk. Voor een nieuw project beginnen ze copy-paste met een oud project en daar moeten ze steeds weer dezelfde fouten uithalen en dezelfde informatie voor opzoeken. Ze zouden eerst een goede basis moeten genereren, waarop ze in de afzonderlijke projecten kunnen voortbouwen. Daar hebben ze echter geen tijd voor, denken ze.’ Brouwer: ‘Jarenlang hebben wij vooral geroepen dat configuratie (ontwerpen opbouwen uit standaardcomponenten en ‑modules in meerdere opties, red.) meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het eindproduct en beheersing van de kosten. Maar er is ook nog zoiets als werkplezier. Want waar heb je als engineer dan op gesolliciteerd: repeterend werk of intelligent werk? Dat werkplezier vergeten bedrijven nog wel eens als ze kijken naar de return on investment voor automatisering en digitalisering.’

Toekomstbestendig

De Wit hoopt dat de huidige crisis voor een soort reset zorgt. ‘Wij kunnen klanten helpen hun eigen processen helder te krijgen en vervolgens te optimaliseren: wat doen ze, hoe doen ze het, waar kan het slimmer, waar kunnen ze er bottlenecks uithalen? We hebben nu opnieuw contact met bedrijven waar Chris in het verleden al eens processen in kaart heeft gebracht.’ Brouwer: ‘Bij één bedrijf ben ik in 2014 en 2016 al geweest, nu zeggen ze: “We redden het niet alleen.” Daar heb ik ook werkplezier genoemd; gelukkig begrepen ze dat.’ Het is niet de verantwoordelijkheid van engineering alleen, benadrukken de twee EPLAN-collega’s. ‘Die verwachting heeft het management vaak wel, maar het probleem is te complex voor alleen een technische oplossing. Het zit ’m in de complexiteit van projecten, de diversiteit aan technieken, de ketensamenwerking binnen en tussen bedrijven die veel strakker moet. Dat moet op de agenda van het management.’ De Wit: ‘Neem just-in-time delivery: hoe kwetsbaar maakt dat jouw bedrijf? Het is goed om daar weer eens over na te denken. Stel dat er nog een virus komt, of een andere calamiteit, hoe kun je daar dan minder last van hebben door het slimmer en efficiënter aan te pakken?’

Van Brouwer hoeft het niet per se een reset te zijn. ‘Om op dat gaspedaal door te gaan, misschien moeten bedrijven even in de neutraal. Iedereen had het wel over configureren en efficiënter werken, maar de afgelopen jaren was er in de waan van de dag te weinig tijd om daar goed over na te denken. Laten bedrijven nu kijken hoe ze toekomstbestendig kunnen worden.’