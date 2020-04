De afgelopen zes maanden is de Aeolus ingezet voor het transport en de installatie van de fundaties. Daarnaast heeft Van Oord’s kabellegger Nexus vier van de twaalf kabelbundels geïnstalleerd. Binnenkort start de installatie van de windturbines van 9,5 megawatt (MW) die door MHI Vestas worden geleverd. Als Balance of Plant-aannemer is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, inkoop, bouw en installatie van de fundaties en de verbindingskabels.

Roeland Borsboom, Projectleider Blauwwind: Voor Borssele III & IV betekent de installatie van de 77 fundaties een geweldige mijlpaal. De werkzaamheden zijn binnen de geplande zes maanden uitgevoerd. Ondanks de extra voorzorgsmaatregelen, om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen in verband met het coronavirus, kan het project worden voortgezet. Wij zijn er trots op dat het projectteam en de partners van Blauwwind, waaronder Van Oord, bijdragen aan de snelle bouw van het windpark.

Energietransitie

Windpark Borssele III & IV wordt 22 kilometer uit de kust van Zeeland gerealiseerd en wordt een van de grootste Nederlandse windparken op zee. Borssele III & IV heeft straks een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW en levert daarmee voldoende stroom voor ongeveer 825.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark maakt onderdeel uit van de ‘Routekaart windenergie op zee’ van de Nederlandse overheid, waarin staat aangegeven in welke gebieden van de Noordzee offshore windparken mogen komen.

Blauwwind

Eind december 2016 won het consortium Blauwwind de aanbesteding voor de bouw van offshore windpark Borssele III & IV. Blauwwind bestaat uit Partners Group (45%), Shell (20%), DGE (15%), Eneco Groep (10%) en Van Oord (10%). Het consortium heeft stroomafnameovereenkomsten gesloten met Shell en de Eneco Groep, waarin is vastgelegd dat zij allebei gedurende 15 jaar 50% van de opgewekte energie zullen afnemen.