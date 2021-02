Van Oord heeft een vierjarig O&M-raamovereenkomst (Operations & Maintenance) van Vattenfall binnengehaald. Via zijn MPI Offshore-organisatie verzorgt Van Oord de hef-hijswerkzaamheden voor de vervanging van de hoofdcomponenten van Vattenfall’s offshore windparken. Het contract omvat zowel geplande als ongeplande onderhoudswerkzaamheden voor de ongeveer 600 windturbines (WTG’s) van Vattenfall. In het contract is een wederzijdse optie opgenomen tot verlenging van het contract met één jaar.

‘Van Oord is voor ons een betrouwbare partner die ons kan helpen onze O&M-activiteiten nog verder te verbeteren. Doordat er gegarandeerd hefplatforms beschikbaar zijn voor de vervanging van de hoofdcomponenten, zijn de reactietijden sneller. Dit leidt uiteindelijk tot minder uitval en minder gederfde inkomsten. We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten en uit te breiden en samen Vattenfall’s ambitie van een fossielvrij leven binnen één generatie waar te maken.’ Catrin Jung, Head of Offshore Wind Vattenfall

Vattenfall Offshore