Offshore wind levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen over de hele wereld. Sinds de eerste betrokkenheid bij de installatie van windparken in 2002, is Van Oord uitgegroeid tot koploper in deze industrie. In Nederland was Van Oord een van de eerste bedrijven die als offshore bedrijf in Offshore Wind is geland. Daardoor draagt Van Oord wezenlijk bij aan de transitie naar duurzame energie in Nederland. Het was betrokken bij onder meer Prinses Amaliawindpark, Windpark Eneco Luchterduinen, Gemini, Borssele III & IV, en jaren ook Hollandse Kust (noord). Ook buiten Europa is Van Oord actief, onder meer als EPCI-aannemer (engineering, inkoop, bouw en installatie) van het Sofia Offshore WindPark dat moet verrijzen op de Doggersbank in het midden van de Noordzee.

Sinds 2002 heeft Van Oord bijgedragen aan de installatie van in totaal 14,5 GW aan geïnstalleerd vermogen offshore wind. Dat is 40% van de totale capaciteit van circa 35 GW eind 2020 aan wind op zee wereldwijd. In 2020 zijn er van Oord aan en voltooide offshore windprojecten die duurzame energie leveren aan meer dan 2,5 miljoen huishoudens. De vraag naar offshore windparken blijft groot. De Europese Unie heeft als doel om 300 GW offshore windcapaciteit te installeren in 2050 en wereldwijd gaat het naar verwachting om 2000 GW aan offshore windenergie. In Nederland is het doel om tot en met 2030 20 GW en in het decennium daarna nog eens 20 GW offshore windenergie te realiseren. Windturbines op zee worden ook in razend tempo groter. Ging het in 2002 om windmolens van 2 MW, tegenwoordig worden turbines van 14 MW geïnstalleerd. De rotorbladen zijn al ruim over de honderd meter en het vervoer en de installatie vraagt om grotere schepen. Van Oord investeert in een nieuw schip om die nieuwe generatie windturbines van 20 MW te kunnen transporteren en installeren.

Arnoud Kuis, Managing Director Offshore Wind bij Van Oord: ‘Dankzij onze ervaringen met de installatieschepen Aeolus, MPI Resolution en MPI Adventure werken we goed met jack-up installatieschepen in de vingers. Nu gaan we een stap verder, het nieuwe schip wordt het grootste in zijn soort. In vergelijking met de Aeolus heeft deze nieuwe versie 88% meer dekruimte en ruim 80% meer hefvermogen.’

Van Oord heeft alles in huis om windenergie concurrerender te maken als energiebron. In de rol van EPC-contractor (Engineering, Procurement and Construction) verzorgt Van Oord het hele proces van ontwerp tot bouw, tot oplevering. Daarnaast worden de T&I-projecten (transport en installatie) en andere diensten, zoals schuurbescherming en de installatie van verbindingskabels in het veld en de exportkabels naar de wal, uitgevoerd. Het nieuwe 175 meter lange offshore installatieschip wordt speciaal gebouwd voor het bouwen en installeren van fundaties en turbines van offshore windparken. Met een topklasse kraan – geleverd door het Nederlandse bedrijf Huisman Equipment – kan het meer dan 3.000 ton hijsen. Het schip heeft een geavanceerd jacking systeem. Vier gigantische poten van elanden van 126 meter lang maken het mogelijk om het schip te liften en zo te werken in wateren tot 70 meter diep. Deze investering maakt deel uit van een vlootinvesteringsprogramma van EUR 1 miljard voor de komende 5 jaar. In december 2020 heeft Van Oord al een nieuw groen kabellegschip bij VARD in Noorwegen.

Jaap de Jong, Directeur Ship Management bij Van Oord: ‘Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, zoeken we naar nieuwe brandstoftechnologieën. We zien methanol als een van de alternatieven om te voldoen aan de doelstellingen van de industrie om de impact op het milieu te verminderen. Soortgelijke stappen zijn al gezet in ons investeringsprogramma met de bouw van drie LNG-aangedreven sleephopperzuigers en de bestelling van een nieuw groen kabellegschip.’