Van Doren Engineers heeft het Veenendaalse bedrijf Duim techniek, een grote speler in de recyclingtechniek, overgenomen. “Het beste van twee werelden samenbrengen, dat is ons uitgangspunt”, aldus Jos van Doren en Jelle Duim. “Samen staan we sterker.” De directeuren van beide familiebedrijven zetten op 30 september hun handtekening onder de overnameovereenkomst.

Van Doren Engineers richt zich vanuit zes vestigingen op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. Duim techniek staat in Nederland bekend als dé specialist in automatiserings- en besturingssystemen en weegtechniek in de recyclingbranche. “Deze overname is een strategisch slimme zet voor beide familiebedrijven”, stelt Jos van Doren, algemeen directeur van Van Doren Engineers. “Duim techniek heeft een vooraanstaande positie in de recyclingsector, een interessante wereld waarin we samen nog volop groeikansen kunnen creëren. Daarnaast staan we voor dezelfde toekomstvragen. Projecten worden omvangrijker en complexer; er is steeds meer technische bagage nodig om het verschil te maken. Samenwerking maakt ons sterk.”

Perfecte match

Duim techniek, opgericht in 1995, legt zich met name toe op de automatisering van recyclingbedrijven en industriële besturingstechniek. “We zien dat de wereld verandert. Door fusies en overnames worden onze klanten steeds groter, en daarmee ook de installaties die wij bouwen en onderhouden”, vertelt directeur Jelle Duim. “Om de hoge eisen die wij stellen aan onze dienstverlening en producten in de toekomst te kunnen blijven garanderen en mee te groeien met onze klanten, hebben we deze stap gezet. Ik merk aan alles dat Van Doren Engineers bij ons past. Het is een vergelijkbaar familiebedrijf met gedreven mensen die hun vak verstaan en zich betrokken voelen bij hun werk.” Jos van Doren beaamt dit: “We hebben allebei een groot hart voor de techniek en stellen onze klanten en medewerkers centraal bij alles wat we doen. Dit is een perfecte match.”

Onderlinge wisselwerking

Duim techniek behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft zelfstandig opereren met het vertrouwde team vanuit Veenendaal. Klanten en relaties van het bedrijf behouden hun vertrouwde aanspreekpunten. Ook blijft Jelle Duim in de rol van technisch directeur zijn kennis en kwaliteiten inzetten voor Duim techniek. “De komende tijd gaan we de onderlinge wisselwerking concreet maken”, legt Jos van Doren uit. “Bijvoorbeeld op het gebied van engineering, softwareontwikkeling, planning, standaardisering, in- en uitlenen van medewerkers en de werving van personeel. En dat schept nieuwe groei- en ontwikkelkansen. Monteurs van Duim techniek en Van Doren Engineers werken overigens al geruime tijd samen in diverse projecten. De positieve ervaringen van onze medewerkers sterkten ons in de opvatting dat deze krachtenbundeling de juiste beslissing is.”