Van Doren Engineers kreeg onlangs het certificaat Siemens Opcenter Partner uitgereikt. Het familiebedrijf, dat zich vanuit zes vestigingen richt op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT, behoort hiermee tot een zeer selecte groep bedrijven die gecertificeerd zijn om de MES-software van Siemens Opcenter te leveren en implementeren.

Siemens is een grote naam in de industriële automatisering en IT. Met behulp van Siemens Opcenter stelt de organisatie fabrikanten in staat hun productieactiviteiten volledig te digitaliseren. “Voor de levering en implementatie van deze software zoekt Siemens naar betrouwbare partners. Sinds kort zijn wij er daar één van”, leggen technisch directeur Roger Heugen en teammanager Mark Derks van Van Doren Engineers uit. “Daar zijn we trots op: slechts één ander bedrijf in de Benelux draagt de naam Siemens Opcenter Execution Partner.”

Inzicht in de productie

Productiebedrijven kunnen met behulp van Siemens Opcenter hun strategieën voor de volledige digitalisering van productieactiviteiten implementeren. De technologieën en architectuur van dit platform bieden end-to-end inzicht in de productie. De software ondersteunt fabrikanten bij het voldoen aan de eisen op het vlak van onder meer productie-efficiëntie en -inzicht en kortere productietijden.

Uitbreiding productportfolio

Aan de certificering tot Siemens Opcenter Partner ging een intensief traject vooraf. “Er werd gekeken naar onze specialistische product- en systeemkennis, technische competenties en branche-ervaring”, aldus Roger Heugen en Mark Derks. Het duo noemt Opcenter een mooie aanvulling op het bestaande productportfolio van Van Doren Engineers. “Hierdoor kunnen we onze klanten optimaal adviseren over het systeem dat het beste past bij hun vraagstukken. Tegelijkertijd gaat ons partnership verder dan het product. Zo is deze samenwerking er ook op gericht om kennis up-to-date te houden en marktontwikkelingen te volgen.”

Siemens Solution Partner

Van Doren Engineers is geen onbekende van Siemens. Sinds jaar en dag is het familiebedrijf al Siemens Solution Partner op het vlak van besturingstechniek, een certificering voor het programmeren van complexe procesbesturingen met producten van Siemens. Binnen dit partnership is Van Doren Engineers onlangs ook door Siemens benoemd tot expert in de food-en-beverage-industrie. Roger Heugen en Mark Derks: “Samen met Siemens Opcenter kunnen we klanten nu het complete palet aan Siemens-producten bieden.”