Van Doorn uit Geldermalsen ontving op 29 april van importeur Terberg Matec Nederland BV de sleutels van de nieuwe elektrische veegtruck: de V65e. Van Doorn heeft hiermee een primeur te pakken. Het is de allereerste 100% elektrische truck gemonteerde veegwagen in Nederland en één van de 15 eerste in Europa.

Primeur in Nederland

De V65e is de eerste 100% elektrisch aangedreven veegwagen in Nederland. De wagen is maximaal duurzaam en CO2 neutraal. Hij is emissie loos en maakt de buitenruimte fluisterstil schoon. Dat maakt hem ook zeer geschikt voor gebruik binnen de bebouwde kom. De veegwagen heeft een uniek zuigsysteem waar patent op rust, is even krachtig als diesel aangedreven machines en is 8 uur per dag inzetbaar. Zowel voor het lichte veegwerk (straatvuil), als voor het zware veegwerk in de wegenbouw. Terberg Matec Nederland BV importeerde en leverde de V65e aan Van Doorn. De veegwagen werd opgebouwd bij Bucher Municipal in Dorking.

Belangrijke stap op groene, duurzame weg

Met de aanschaf van deze V65e elektrische veegwagen zet Van Doorn een belangrijke stap voorwaarts op de groene, duurzame weg. Deze elektrische veegwagen bespaart op jaarbasis ruim 97 ton CO2 en 25.000 liter diesel. Geleidelijk wil Van Doorn overschakelen naar een milieuvriendelijk wagenpark om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de toekomst. Al eerder investeerde Van Doorn in een elektrische werkbus, elektrische werktuigdrager, een e-Crafter en een elektrische knikmops. Daarnaast overweegt Van Doorn nog de aanschaf van elektrische vrachtauto’s en tractoren.

Circulair bouwen, energietransitie en klimaatadaptatie zijn de komende jaren centrale thema’s in de bouwsector. Het verduurzamen en vergroenen van de buitenruimte ziet Van Doorn als een gezamenlijke opgave van ons allemaal. Het bedrijf hoopt met deze innovatieve investering anderen te stimuleren om ook de groene weg op te gaan.

Wat is de milieuwinst? En wat zijn de kosten?

“In vergelijking met een diesel aangedreven exemplaar scheelt het 12-15 liter brandstof per uur. Dat is, inclusief aan- en afvoer, zo’n 150 liter per dag. Met de elektrische veegwagen besparen we zo’n 485 kilogram CO2 per dag. Op jaarbasis, met 200 werkdagen, is dat ruim 96,9 ton CO2 en 25.000 liter diesel.

“Hoewel de aanschaf een forse investering is voor ons bedrijf, deze elektrische veegwagen is ruim 2x zo duur als eenzelfde met fossiele brandstof aangedreven exemplaar, verwachten we hiermee toch rendement te kunnen halen. Een e-motor is efficiënter en in bijna alle tenders krijg je tegenwoordig korting als je voldoet aan de duurzaamheidseisen. Een exacte berekening van de kosten baten is nog niet te maken. We gaan nu ervaring op doen met de levensduur van de accu, hoeveel we kwijt zijn aan het benodigde onderhoud en de slijtage van de wagen etc.”

Terberg Matec Nederland BV is de exclusieve distributeur van de Bucher Municipal veegmachines voor de Nederlandse Markt. De technische expertise van Terberg Matec Nederland BV is uniek: zij leveren specialistische machines met aanpassingen en wijzigingen toegespitst op de wensen van de klant, inclusief een uitgebreide servicedienst. Terberg Matec Nederland BV is gevestigd in IJsselstein, Geldermalsen en De Kwakel.