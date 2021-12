Van den Pol Elektrotechniek afficheert zich als de duurzaamste en slimste E-installateur van Nederland en zoekt continu naar mogelijkheden om beter en efficiënter te werken. Die instelling karakteriseert ook de samenwerking met EPLAN, aanbieder van software- en serviceoplossingen voor engineering in elektrotechniek, automatisering en mechatronica. Met een positief-kritische instelling stuwen ze elkaar naar een hoger niveau in de automatisering van engineering en aansluitende processen als paneelbouw en logistiek.

Van den Pol en EPLAN stuwen elkaar naar duurzaam papierloos

Als middelgroot elektrotechnisch installatiebedrijf (250 medewerkers, Montfoort en Amersfoort) richt Van den Pol zich op utiliteits- en woningbouw, gebouwbeheer, retail, beveiliging & ICT en industriële automatisering. Het streven naar duurzaamheid blijkt uit zowel de eigen bedrijfsvoering als de klantprojecten. Zo staat het bedrijf op de hoogste trede (niveau 5) van de CO 2 -Prestatieladder, mede dankzij de eigen daken vol zonnepanelen. Een projectspecialisme is energiereductie door duurzame verlichting, slimme laadpalen en innovatieve windmolens. Ook richt Van den Pol zich op energiebesparing in gebouwen, machines en productielijnen door slimme schakelingen en sensoren.

Slimmer werken

Duurzaamheid en slim werken gaan bij Van den Pol hand in hand, vertelt Ronald Kiens, hoofd van de businessunit Industriële Automatisering. ‘In beide gevallen gaat het om het voorkomen van verspilling en het verhogen van de klantwaarde. We willen meer output genereren met het huidige aantal mensen. Niet dat ze harder moeten gaan werken, juist niet, maar het moet wel slimmer, met meer automatisering. Dat hebben we bedrijfsbreed ingezet. In de elektrotechnische engineering werken we al heel lang met EPLAN, de Rolls-Royce onder de tekenpakketten, en hebben we al veel geautomatiseerd. Toch zit er nog best wat handarbeid in. We denken nog verder te kunnen automatiseren, met name in het stuk dat na de engineering komt, paneelbouw en logistiek.’ Van den Pol is hierin een voorloper, bevestigt Peter Appels, accountmanager bij EPLAN. ‘Het is een lerend bedrijf, dat nieuwe dingen uitprobeert en verbeterpunten aandraagt. Als iets goed is, krijgen wij het te horen; als het niet goed is, dan ook.’ Kiens: ‘Ons vermoeden is dat als we de engineering op een nog hoger niveau kunnen krijgen, we mensen die technisch minder hoog zijn opgeleid de kasten kunnen laten bouwen en we bijvoorbeeld de logistiek beter krijgen gepland.’

Samen verbeteren

Het streven van Van den Pol sluit aan bij de behoeften die EPLAN breder in de markt ziet, verklaart productmarketingmanager Bonny Ribbers. ‘De time-to-market moet almaar korter en specials moeten met de doorlooptijd en prijs van een serieproduct worden gemaakt. Ook is er schaarste aan technisch personeel. Al die marktproblematiek proberen we te vertalen naar nieuwe functionaliteit binnen ons EPLAN Platform en daarvoor hebben we de hulp van klanten als Van den Pol nodig. Zij zijn kritisch en open; als ze bepaalde functionaliteit nog missen, laten ze dat weten. Dan bespreken wij het met productontwikkeling op ons hoofdkantoor in Duitsland. Zo is ons hele portfolio telkens verbreed en verbeterd door naar klanten te luisteren. Zij helpen onze producten te verbeteren en wij helpen hun processen te verbeteren.’

Niet alles tegelijk

Concreet heeft Van den Pol zijn doelstelling onder meer vertaald in papierloos werken. Kiens: ‘80 procent van wat we bouwen gaat de wereld over. Onze monteurs stapten met koffers vol papieren tekeningen het vliegtuig in. We zijn geen voorstander van wijzigingen in het veld, maar in de praktijk moet het soms toch en dan wil de klant wel een tekening 100% as built. Met papier was dat lastig. De oplossing was digitaliseren. Inmiddels werken we volledig papierloos in de werkplaats en in het veld.’

‘Het moet slimmer, met meer automatisering’

Overigens adviseert Kiens collega-bedrijven om de overgang naar papierloos geleidelijk uit te voeren. ‘Alles tegelijk overhoop gooien gaat gegarandeerd fout. We zijn in de werkplaats begonnen met één systeem, om te kijken hoe het de monteur beviel. Daarna volgde een tweede systeem en ook dat beviel goed. Onze monteurs waren gehecht aan hun papieren tekening, totdat bleek dat ze met een iPad veel meer kunnen, zoals het simpel aangeven van wijzigingen. Inmiddels hebben we papierloos ook uitgerold naar de monteurs in de buitendienst.’ Ribbers vult aan: ‘Papierloos werken aan de achterkant (in montage en logistiek, red.) kan alleen als het ook aan de voorkant klopt. Engineers moeten alle data digitaal zo vastleggen dat ze niet eerst een teammeeting hoeven te beleggen om alle wijzigingen na te lopen. Met een druk op de knop moeten ze alle actuele informatie kunnen doorgeven aan de volgende stap in het proces, eventueel volledig geautomatiseerd, zodat ook de mensen in productie papierloos en foutloos kunnen werken.’

Synchroniseren

Voor het papierloos werken had Van den Pol zelf een tool bedacht, vertelt Kiens. ‘Die werkt, maar het kan nog slimmer en beter. Daarom zijn we nu bezig met eVIEW van EPLAN.’ Appels: ‘Dat is een online viewer die vanuit de cloud werkt, een annotatietool waarmee interne en externe projectpartners opmerkingen en wijzigingen kunnen plaatsen bij een digitale tekening.’ Ook met die tool kunnen dingen nog beter, aldus Kiens. ‘Soms werken meerdere mensen aan dezelfde tekening, terwijl ze geen goede internetverbinding hebben. Dan lukt het nog niet om hun wijzigingen offline te synchroniseren.’ Ribbers: ‘Daar is inderdaad de cloud voor nodig. Dit zijn vragen waar onze productontwikkeling naar kijkt om eventueel tot een oplossing te komen.’

Een andere wens van Kiens betreft de kwaliteit van materiaaldata. ‘Ik vind het zonde dat ieder bedrijf dat met EPLAN werkt zelf nog een database met goede data moet opbouwen. Als dat meer gecentraliseerd gebeurt, kunnen we daar allemaal de vruchten van plukken.’ Ribbers herkent die wens. ‘EPLAN heeft de Data Portal, maar het is aan de leveranciers van de materialen om alle gegevens op dezelfde manier aan te leveren. Met onze Data Portal Standard streven we naar data van hoge kwaliteit, foutloos en altijd up-to-date.’ Kiens: ‘Hoe beter de kwaliteit van de data vooraf, hoe minder problemen de monteur ondervindt en hoe makkelijker zijn werk wordt. Daardoor hoeven we een paneel niet altijd te laten bouwen door iemand met dertig jaar ervaring. Onze heel goede monteurs kunnen we dan inzetten voor taken die een hoger kennisniveau vereisen.’

Abonnement

Zo wil Van den Pol steeds efficiënter en slimmer werken met behulp van EPLAN. Een volgende optie, weet Appels, is de Smart Wiring-app, die een monteur op een scherm laat zien hoe hij alle draadjes moet bevestigen. Intussen speelt het EPLAN Platform 2022 in op het veranderende IT-landschap, met cloud-uitvoeringen van de producten, binnen EPLAN ePULSE, en daaraan gekoppeld een abonnementsmodel. Kiens is positief: ‘Van huis uit kopen wij graag iets en houden het dan in eigen hand. Maar we zien ook wel in dat aan een abonnementsvorm niet is te ontkomen, zeker niet als we alle voordelen van het werken binnen het EPLAN Platform willen benutten.’ Ribbers: ‘We helpen onze klanten graag met de overgang naar het abonnementsmodel en de voordelen daarvan. Bestaande klanten kunnen, als ze willen, vasthouden aan de onderhoudscontracten voor de producten die ze on-premise hebben, maar nieuwe klanten bieden we per 1 augustus alleen nog in abonnementsvorm aan.’