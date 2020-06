Van de nood een deugd maken. Bij Vorm Martini en Zwartwoud, de designers en makers van interieurs in Nederland, België en Duitsland, is snel en adequaat met creativiteit ingespeeld op de veranderingen op de markt na de uitbraak van het coronavirus. Zo zijn er inmiddels zo’n 7.000 preventieschermen de deur uitgegaan. ‘Van crisis naar creativiteit’, zegt algemeen directeur Karst Wouda over de gedwongen koerswijziging.

In de hal van het bedrijfspand in Groningen wordt direct duidelijk dat hier door specialisten wordt gewerkt. De videopresentatie ziet er gelikt uit en geeft een goed beeld van de mogelijkheden van deze Dutch Design Makers. Aansprekende projecten en wat opvalt: een brede klantenkring. Die diversiteit is een van de handelsmerken van beide bedrijven, die weliswaar onder één dak gevestigd zijn, maar separate doelgroepen bedienen. Zwartwoud is al bijna 100 jaar dé specialist in zakelijke inrichting voor het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen. Vorm Martini ontwerpt en maakt al bijna 65 jaar interieurs voor de retail en hospitality

Wouda vertelt dat er snel moest worden geschakeld na de uitbraak van het coronavirus. ‘Dan zie je toch een deel van je omzet wegvallen. Hoe vang je dat op? Als een van de eerste bedrijven in Nederland zijn wij gekomen met preventiemiddelen. Dat is eigenlijk altijd de kracht van onze bedrijven geweest: inspelen op maatschappelijke trends & ontwikkelingen of wetgeving.’

In de jaren tachtig, toen veiligheid een issue was, werden in Groningen kogelwerende balies ontworpen, waarvan onder meer gebruik werd gemaakt door Shell en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In de jaren negentig zorgde de Arbowet ervoor dat Zwartwoud in hoogte verstelbare bureaus op de markt bracht en in het laatste decennium was circulariteit dikwijls leidend bij de keuzes die werden gemaakt.

Wouda roemt de flexibiliteit van zijn mensen. ‘Je speelt in deze branche voortdurend in op trends en nieuwe ontwikkelingen.’ Hij had een paar maanden geleden niet kunnen denken dat op zekere dag vier vrachtwagens vol met plexiglas voor het pand zouden staan. Via Gispen werd een lijntje gelegd met het UWV, waarmee de eerste grote order een feit was. Ook ING, het Bastion Hotel en Jack’s Casino behoren inmiddels tot de afnemers. Met het nieuwe businessmodel kunnen de gaten die zijn ontstaan in de orderportefeuille worden gecompenseerd. ‘En we zijn nóg met enkele innovatieve projecten bezig, die inspelen op de huidige situatie’, verklapt Wouda.

Op de eigen websites presenteren de bedrijven zich als nuchter en efficiënt. Daar kunnen de termen betrouwbaar en innovatie in één adem aan worden toegevoegd. Contacten worden gekoesterd. Wouda: ‘Mensen willen naast kwaliteit ook continuïteit. Die kunnen wij ze bieden. Dat start in onze studio met ontwerpers en engineers. De klant wordt tot het einde van het proces geholpen door projectmanagement, realisatie uit eigen fabriek en montage.’

Dat die aanpak vruchten afwerpt, blijkt uit de enorme expansie die Vorm Martini en Zwartwoud hebben doorgemaakt: van 28 werknemers in 2015 naar 60 werknemers in 2020.