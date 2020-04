Valens Semiconductor, de ontwikkelaar van Highspeed connectivity technology voor de audio-video- en automarkt, en zijn Raad van Bestuur maakten vandaag bekend dat Dr. Peter Mertens is benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Gideon Ben-Zvi, die sinds februari 2020 de Interim CEO van het bedrijf is, is nu benoemd tot de officiële CEO van het bedrijf.

“Hoewel Valens aanzienlijke vooruitgang boekt in verschillende markten, heeft zijn innovatieve aanpak om de uitdagingen in de automobielindustrie op te lossen mij ertoe aangezet om de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur te aanvaarden”, aldus Dr. Peter Mertens. “De baanbrekende technologie van Valens zal een belangrijk hulpmiddel zijn voor de volledig aangesloten en autonome auto. Ik ben heel positief om deel uit te maken van deze reis.”

Peter heeft meer dan 35 jaar ervaring in de automobielindustrie en heeft zes jaar lang leidinggevende functies bekleed bij grote OEM’s, waaronder CTO bij Volvo Cars, acht jaar lang General Motors Global Line Executive, diverse managementfuncties bij Mercedes Benz en lid van de Raad van Bestuur van Audi AG, verantwoordelijk voor technische ontwikkeling en design. Peter was ook lid van de Raad van Bestuur van verschillende bedrijven, zoals Polestar SE, Zenuety SE, Audi Sport GmbH, Audi China, Volkswagen Financial Service, Recogni Inc. en Faurecia. Hij is de stichtende voorzitter van AID/Argo AI Europe, een van de meest geavanceerde leveranciers van autonome rijtechnologie.

“In de twee maanden dat ik interim CEO was, maakte het Valens team diepe indruk op mij met zijn talenten en capaciteiten, die ik zie als de basis voor het succes van het bedrijf en het opmerkelijke groeipotentieel”, aldus Gideon Ben-Zvi. “Ik ben blij met deze aanstelling als CEO van het bedrijf en ik ben blij dat ik Valens kan leiden naar buitengewone prestaties in deze spannende en innovatieve tijden. Ik ben dankbaar dat Peter zich bij ons heeft gevoegd als voorzitter van de Raad van Bestuur, een waar bewijs van zijn vertrouwen in het bedrijf en zijn technologie, en ik kijk uit naar zijn bijdrage aan ons succes”.

Gideon is een seriële ondernemer, die vier bedrijven heeft opgericht, met drie succesvolle uitgangen tot nu toe. Hij heeft eerder gediend als CEO in verschillende bedrijven en is momenteel betrokken als partner bij Aviv Venture Capital, een van de investeerders van Valens. Gideon is door de jaren heen ook actief geweest als angel-investeerder. Hij is sinds 2011 actief lid van de Raad van Bestuur van Valens en is als zodanig goed bekend met de onderneming en haar activiteiten.

Deze benoemingen zijn strategisch goed getimed, aangezien Valens zijn positie zowel in de audio-video- als in de automobielmarkt aanzienlijk uitbreidt. In het afgelopen jaar is de toonaangevende technologie van het bedrijf gekozen als basis voor de A-PHY-standaard van de MIPI® Alliance voor connectiviteit in voertuigen. De eerste MIPI A-PHY-conforme producten van Valens zullen tegen H1 2021 beschikbaar zijn. Daarnaast heeft Valens verschillende strategische partnerschappen aangegaan met toonaangevende OEM’s en Tier-1’s, en zijn eerste automotive chipsets worden momenteel in Daimler’s auto’s ingebed. In de audiovisuele sector heeft het bedrijf onlangs Stello, zijn productfamilie van de derde generatie, op de markt gebracht. De Stello-productfamilie is de eerste chipset ooit die de ongecomprimeerde distributie van HDMI 2.0 (4K@60 4:4:4) over lange afstanden mogelijk maakt, wat zijn leidende positie in deze markt verder versterkt.

Valens, opgericht in 2006, levert halfgeleiderproducten voor de distributie van ultra-high-definition (HD) multimediacontent. De HDBaseT-technologie van het bedrijf maakt langdurige connectiviteit van apparaten via één enkele kabel mogelijk en is een wereldwijde standaard voor geavanceerde digitale mediadistributie. Valens Automotive, een divisie van Valens, is in 2015 opgericht met als doel ‘s werelds meest geavanceerde chipsettechnologie voor connectiviteit in voertuigen te leveren. Valens is een privébedrijf met het hoofdkantoor in Israël.