Universiteitsfonds Twente start crowdfunding voor studenten met financiële nood.

De Stichting Universiteitsfonds Twente is via haar crowdfundingsplatform steunutwente.nl een campagne gestart om studenten die door de Coronacrisis in financiële nood raken te kunnen ondersteunen. In de eerste twee dagen werd al bijna 10.000 euro gedoneerd. Universiteitsfonds Twente zal de eerste tienduizend euro aan giften verdubbelen.

Voor veel studenten heeft de corona-crisis veel impact: niet alleen moeten ze hun studie tijdelijk vanuit huis voortzetten, ook veel andere activiteiten zoals een bijbaan liggen op dit moment stil. Ook zijn er (internationale) studenten bij wie zich complicaties rond het ontvangen van hun beurs voordien. De financiële zorgen leveren extra stress op en kunnen leiden tot psychologische problemen. De bestaande regelingen vanuit de overheid bieden niet altijd uitkomst en niet in alle gevallen staan er ouders klaar om bij te springen.

Kom ook in actie

Het Universiteitsfonds roept iedereen die zich betrokken voelt bij de universiteit en het welzijn van de studenten om op een bijdrage te leveren: alumni, (oud-)medewerkers, studenten, stichtingen en bedrijven, maar ook ieder ander die de studenten een warm hart toedraagt.

In samenspraak met de Universiteit Twente zal worden gezorgd dat het geld op de goede plek terecht komt.