Acute noodzaak

Henk Kivits, voorzitter van het Universiteitsfonds Eindhoven: “Een van onze hoofddoelstellingen is om giften van alumni te koppelen aan onderzoeksprojecten op gebied van gezondheid. Zeker nu is er een acute noodzaak om initiatieven tot bloei te laten komen die helpen het Coronavirus in te dammen. We hopen dan ook sterk dat onze bijdrage de TU/e-onderzoekers helpt om snel de verbeterde testtechnologie die zo hard nodig is, beschikbaar te krijgen.”

Betrokkenheid

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “We zijn verheugd over deze genereuze gift van het UFE. Het toont de maatschappelijke betrokkenheid van onze alumni en hun betrokkenheid bij het onderzoek van de TU/e. Het gesteunde project is uitstekend gekozen. Het is gericht op het meest acute probleem wereldwijd, en het ligt op het snijvlak van twee terreinen waarin de TU/e uitblinkt, gezondheidstechnologie en fotonica.”

Handzame testen

De aanleiding voor het onderzoek, is dat bestaande technologie om COVID-19 aan te tonen verre van perfect is. Er zijn nog geen testen die snel en betrouwbaar uitsluitsel geven of iemand antigenen (viruseiwitten) in zijn bloed heeft, en dus besmet is. Ook is er sterke behoefte aan handzame testen die snel kunnen aantonen of iemand antistoffen in het bloed heeft, en dus besmet is, of is geweest. En de beschikbare testen geven niet ter plekke uitsluitsel, ofwel, ze zijn niet ‘point-of-care’. Ze vergen meerdere stappen, wat kostbaar is en tijd kost.

Glow in the dark

Onderzoekers Maarten Merkx (Protein Engineering), Peter Zijlstra (Molecular Plasmonics) en Andrea Fiore (Nanofotonica) hebben hun krachten gebundeld om detectietechnieken te ontwikkelen die deze minpunten niet hebben. Merkx heeft recent al een technologie ontwikkeld op basis van bioluminescentie waarmee ter plekke bepaalde ziektes aangetoond kunnen worden. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van lichtgevende ‘glow in the dark’-strips die van kleur veranderen wanneerbepaalde antistoffen of antigenen aanwezig zijn in het bloed. Merkx heeft al een eerste variant gemaakt die reageert op het Coronavirus, maar die moet nog verbeterd worden. Meer over Merkx’ onderzoek kunt u hier lezen.

Brekingsindex

De aanpak van Fiore en Zijlstra is anders, maar gerelateerd. Ze werken met twee fotonische chips, en de eerste daarvan ontwikkelen ze in samenwerking met Merkx. De eerste chip bindt antigenen of antilichamen in de vloeistof waarin hij zich bevindt, bijvoorbeeld bloed, wat de brekingsindex in de buurt van de chip verandert. Die minieme verandering in brekingsindex willen de twee onderzoekers vervolgens waarnemen met een tweede fotonische chip, die direct uitsluitsel geeft of de geteste persoon het Coronavirus heeft of had.

De onderzoekers verwachten in drie tot zes maanden na de start van het project de eerste resultaten. De technologie wordt ontwikkeld zodat deze breed toepasbaar is en dus ook kan worden ingezet bij een toekomstige pandemie.

For life. For the world. For the better.

Het Universiteitsfonds Eindhoven draagt bij aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom ondersteunt het onderzoekers en studenten. Hun werk verdient een solide financiële basis. Zodat zij oplossingen kunnen vinden voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Oplossingen voor methoden en technieken die toegepast kunnen worden.