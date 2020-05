Unitron schaalt productie innovatief beademingssysteem razendsnel op

Tot voor kort assembleerde Unitron uit het Zeeuwse IJzendijke per maand zo’n tien Evone-beademingssystemen voor klant Ventinova uit Eindhoven. Ventinova brengt dat innovatieve product sinds twee jaar op de markt. Evone heeft alles in zich om de wereldmarkt te veroveren. De marktintroductie raakte door de coronacrisis in een stroomversnelling. De productie in IJzendijke is met een factor vijftien opgeschaald. De Evone-beademingsapparatuur wordt nu in tal van ziekenhuizen – in Nederland en daarbuiten – toegepast.

Ventinova Medical (21 medewerkers) werkt sinds 2008 aan de disruptieve beademingsmethode FCV en bracht die in 2018 als volwaardig concept op de markt. Evone, zoals het ging heten, controleert zowel de inademings- áls de uitademingsfase bij kunstmatige beademing volledig en dat blijkt bijzonder effectief.

Tijdens de ontwikkelingsfase zocht het bedrijf een partner en selecteerde Unitron (60 medewerkers). Unitron is ontwikkel- en productiepartner van medische wereldspelers en produceert sinds dertig jaar high-end lifescienceproducten, met beademing als een van de vele specialisaties. ‘Het duurt jaren voordat zo’n medisch systeem als Evone volledig uitontwikkeld, getest en gecertificeerd is’, aldus directeur Pieter De Wilde van Unitron. Evone is goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen voor medische apparatuur en bestemd voor gebruik bij patiënten onder narcose op operatiekamers en de intensive care. De Wilde: ‘We zaten tot voor kort op een redelijk vaste afname door Ventinova van tien systemen per maand. Er was sprake van een gezonde groei. Maar door de coronacrisis steeg de vraag ineens dramatisch.’ Ventinova kreeg onder meer een grote order van tientallen apparaten van het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘We hebben onze productie van Evone in vier weken tijd vervijftienvoudigd. Dat vroeg natuurlijk gigantisch veel qua flexibiliteit en logistiek.’

Grote bereidwilligheid

Ieder Evone-beademingssysteem telt zo’n 400 componenten die wereldwijd ingekocht worden en naar Zeeland vervoerd moeten worden. ‘Vergelijk het met de mondkapjes en dan maal 400. We hebben ons enorme netwerk ingeschakeld. Met veel van onze toeleveranciers hebben we al jarenlang goede relaties. Hun bereidwilligheid was meteen groot, maar iedereen zat met opschalingsbeperkingen. We hebben alternatieven voor bepaalde componenten gezocht, plan B gemaakt, plan C gemaakt.’ Tegelijkertijd zocht Unitron extra menskracht. ‘We hebben daarbij vanzelfsprekend geen enkele concessie aan veiligheid en kwaliteit gedaan.’ Ook bijzonder: al die tijd gingen de orders voor andere Unitron-klanten gewoon door.

De Wilde: ‘Het lastigste tijdens deze coronacrisis vind ik de onzekerheid in de keten. Normaal bevestigt een toeleverancier een order en levert wat we vragen. Nu is het vaak voorwaardelijk: “We zullen ons tot het uiterste inspannen, maar we kunnen niets 100 procent zeker garanderen”, zeggen ze dan.’

Risico’s hoger

De directeur hoort regelmatig de opmerking dat dit wel een topjaar voor Unitron moet worden met die grote hoeveelheid beademingssystemen. ‘Dat moeten we nog afwachten. Inkoop, transport, productie: overal in het proces zijn de kosten en risico’s veel hoger dan normaal. We moeten ook veel voorfinancieren in de keten. Door alle onzekerheden vragen leveranciers vaker dan normaal om vooruitbetaling. Hierdoor hebben we een grotere cash-out. Impuls en het Zeeuws Participatiefonds hebben overigens in no time een lening geregeld om ons werkkapitaal te verhogen. Dat was de vlotste financiering ooit.’

De productie blijft vooralsnog sterk opgeschaald. De interesse voor Evone neemt toe. Nederland moet zich verder wapenen, mocht er een tweede of derde golf COVID 19-patiënten komen. Bovendien is er op vele plekken in de wereld een groot tekort aan beademingsapparatuur, waarvan alleen Afrika al een groot voorbeeld is.

Enthousiast

Voor veel ziekenhuizen is Evone nieuw, maar artsen tonen zich enthousiast en soms verrast over de effectiviteit van de beademing. Voor later herstel is het cruciaal dat patiënten op de IC zo kort mogelijk beademd worden. Evone zorgt voor een homogenere, meer continue luchtstroom in de longen dan conventionele methoden. Er ontstaat zodoende een constante flow zonder ventilatiepauzes. Patiënten kunnen vaak al opmerkelijk snel weer in rugligging worden beademd: dat maakt het regelmatige en zware draaien niet nodig. En als ze sneller van de beademing af kunnen, scheelt dat in benodigde capaciteit.

Ventinova en Unitron noemen hun samenwerking een succesvol voorbeeld van een Nederlandse geïntegreerde productieketen.