Confed is gespecialiseerd in het verzorgen van klantspecifieke mechanische assemblage-werkzaamheden. Met drie vestigingen waaronder één in Amersfoort en één in Dordrecht bedient Confed klanten met bekende namen zoals Itho Daalderop en Inventum.

Peter Hobbelen: “Confed beschouwt sociaal ondernemerschap als een kernwaarde van haar organisatie en een groot deel van haar werknemers komt dan ook vanuit de doelgroep. De vestiging in Dordrecht is hier het beste voorbeeld van. In nauwe samenwerking met Quooker en Sunshower is hier een efficiënte productie organisatie ingericht waar 150 medewerkers werkzaam zijn die voor het overgrote deel uit de doelgroep komen.”

Laborijn zet zich in om ervoor te zorgen dat inwoners uit de regio naar vermogen mee kunnen doen in de maatschappij en gelooft dat het hebben van werk ontzettend belangrijk is en bijdraagt aan de eigenwaarde van ieder individu. Laborijn zal daarom, i.s.m. het WerkgeversServicepunt Achterhoek, een coördinerende rol vervullen voor het bemiddelen van arbeidskrachten uit het bestand van Laborijn, UWV, Gemeente Bronckhorst, Oude IJsselstreek en SDOA.

De partijen gaan nu gezamenlijk de markt verkennen en contact zoeken met de lokaal gevestigde bedrijven in de maakindustrie om meerdere partijen enthousiast te maken voor dit initiatief. Als er voldoende animo is voor initiatief is willen Confed en Laborijn dit jaar al starten met een nieuwe vestiging in de Achterhoek.

“De samenwerking die beide bedrijven aangaan is uniek voor de regio. Technische en logistieke kennis samengebundeld met alle knowhow rondom sociaal ondernemerschap is een propositie die niet veel andere partijen kunnen bieden”, aldus Jan-Henk Janssen.

Enorm veel kansen

“Hoewel de gevolgen van de corona-epidemie zijn overduidelijke sporen achterlaat in onze economie zijn er ook bedrijfstakken die hier geen last van hebben, of zelfs geconfronteerd worden met toenemende omzetten. Dit beeld is ook te herkennen in de maakindustrie in Nederland. Investeringsgoederen voor consumenten, zoals verwarmingsketels, elektrische fietsen of fitness apparatuur worden veel verkocht momenteel en in deze markten zien we een duidelijke groei in de omzetten van de bedrijven. Daarnaast is het terughalen van werk uit het buitenland in een stroomversnelling geraakt door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Bedrijven zijn gaan beseffen hoe kwetsbaar sommige toevoerlijnen van onderdelen uit het buitenland zijn en hoe groot de afhankelijkheid is van deze aanvoerlijnen. Dit is dan ook een heel goed moment om dit initiatief te starten zodat regionale bedrijven in de maakindustrie dicht bij huis terecht kunnen voor het laten uitvoeren van assemblage werkzaamheden. Wij ervaren dat steeds meer bedrijven zich bezig houden met reshoring. Niet in de laatste plaats omdat we in 2020 met zijn allen in de industrie wel ervaren hebben hoe onzeker sommige toevoerlijnen uit andere landen zijn als buitenlandse fabrieken dichtgaan en grenzen tussen landen onverwacht sluiten” legt Peter Hobbelen uit.