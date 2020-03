Unica neemt PCT Koudetechniek over

Technisch dienstverlener Unica heeft zijn netwerk van bedrijven uitgebreid met PCT Koudetechniek. Met de overname van het bedrijf uit Deurne versterkt Unica zijn positie in koeltechniek, waarin PCT een van de toonaangevende specialisten in Nederland is. PCT telt 35 medewerkers en is voornamelijk actief in de foodsector, zowel in de industriële verwerking als het transport. Het bedrijf wordt onderdeel van het cluster Unica Industry Solutions, waar het portfolio van PCT een uitstekende aanvulling op is. PCT wil met de aansluiting bij Unica een volgende groeifase ingaan.

Koeltechniek in de breedste zin

PCT Koudetechniek is in 1984 opgericht en verzorgt de complete engineering / ontwerp, fabricage, montage, installatie, serviceverlening en losse leveringen van koudetechniek en ontwikkelt ook software voor de besturing en visualisatie van koel- en vriesinstallaties. PCT heeft een uitstekende reputatie en blijft omwille van de herkenbaarheid in de markt voorlopig onder eigen naam opereren. Het bedrijf wordt geleid door directeur/eigenaar Sander van den Heuvel. Zijn vader Riny van den Heuvel, oprichter van het bedrijf, is als adviseur aan PCT verbonden.