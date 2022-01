Ultimo en XMReality gaan samen support-op-afstand optimaliseren

Ultimo en XMReality gaan een partnership aan om klanten te helpen de efficiëntie en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden op locatie te verbeteren. Het in Zweden gevestigde XMReality is een remote support platform waarmee mensen verbinding kunnen maken met collega’s of externe experts voor hulp, inspecties, onderhoud of probleemoplossing. Enterprise Asset Management-softwareleverancier Ultimo helpt technische diensten en onderhoudsprofessionals meer grip te krijgen op hun assets. De samenwerking verbetert en versimpelt de manier waarop taken op locatie worden uitgevoerd binnen Ultimo.

Het doel van XMReality is het verbeteren en vereenvoudigen van de manier waarop kennis wereldwijd wordt overgedragen. Hun remote-support-oplossing stelt instructeurs en operators in staat te zien wat hun collega ziet op locatie, waardoor ze persoonlijke begeleiding kunnen geven alsof ze er daadwerkelijk bij zijn. Ultimo is een vooraanstaande EAM-softwareleverancier uit Nederland. Het cloudplatform helpt technische diensten de beschikbaarheid van assets te maximaliseren en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Door samen te werken, maken de bedrijven het samen mogelijk voor klanten om onderhoudswerkzaamheden sneller uit te voeren.

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bij Ultimo: “XMReality versimpelt remote support op locatie, zonder dat experts fysiek aanwezig hoeven te zijn. Dit bespaart asset-intensieve bedrijven met veel mobiel personeel veel tijd. Door Ultimo met XMReality te verbinden, wordt het uitvoeren van een taak in Ultimo nog makkelijker. Dit helpt klanten de communicatie te optimaliseren en de efficiëntie van hun onderhoudsprocessen te verbeteren.”

Jörgen Remmelg, CEO van XMReality, voegt daaraan toe: “Onze software-oplossingen passen goed bij elkaar en ook onze bedrijfsmodellen zijn vergelijkbaar. Ik geloof sterk dat het gecombineerde product goed aansluit bij de behoeftes in de markt. Door deze samenwerking krijgt XMReality er bovendien een nieuw saleskanaal bij.”