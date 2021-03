Ultimo en Axians gaan partneren om klant te voorzien van waarde uit data

Enterprise Asset Management (EAM) software vendor Ultimo en Internet of Things (IoT) system integrator Axians worden technologiepartners. Daarmee willen de bedrijven inspelen op de steeds toenemende behoeften van klanten aan data-verwerving en -analyse, om zo waardevolle informatie te kunnen genereren, waar ‘de volgende generatie asset managers mee vooruit kan’. Volgens Patrick Beekman, Head of Solution Partners bij Ultimo, ‘zijn organisaties op zoek naar nieuwe technologieën en mogelijkheden om invulling te geven aan hun ‘digital first’ benadering, die de nieuwe generatie asset managers meebrengen naar de sector’.

Beekman: ’We zitten middenin de digitale transformatie. Dit betekent ook dat steeds meer data wordt geproduceerd door machines en andere assets. Deze data kan gebruikt worden om het asset management proces te optimaliseren. Data wordt het belangrijkste asset, echter lag de uitdaging voor ons vooral om die data op de juiste manier in Ultimo te verwerken. Om dit te realiseren zochten we naar een partnership waarmee we de data kunnen converteren vanuit machines, om vervolgens een actie te triggeren in Ultimo. Andersom had Axians behoefte aan een platform waarmee hun data tot waarde gebracht kon worden. Gezamenlijk maken we de cirkel, van data tot actie, rond.’

Effectief onderhoud van assets

Axians ondersteunt haar klanten met datatoegang, en -analyse. Real-time data wordt verzameld vanuit machines of andere tools en wordt zo onder andere beschikbaar gemaakt voor efficiënter beheer van deze assets. Dit doen zij via hun eigen IoT-platform MAESTRO, dat gebaseerd is op Microsoft Azure. Dit platform is geschikt om datastromen te integreren van sensoren en machines, en deze data om te zetten in notificaties voor klanten. Ultimo’s EAM Cloud platform helpt klanten om asset beschikbaarheid te vergroten en productiviteit en veiligheid van medewerkers te verbeteren. Beide bedrijven opereren vooral in de markten Manufacturing, Infrastructure, Utilities, Healthcare en Logistics. Door de data van beide platformen te combineren, ontstaan eenvoudige en nieuwere methoden voor effectief onderhoud van assets.

‘Vullen elkaar perfect aan’

Het merendeel van de toepassingen van de gezamenlijke oplossing vindt op korte termijn vooral plaats in het manufacturing segment. De twee bedrijven hebben beide al diverse klanten binnen dit segment. Raymond Janssen, Sales and Operations Manager bij Axians vult aan: ‘Door de integratie met Ultimo zijn onze klanten in staat end-to-end asset management volledig in te richten. We vullen elkaar perfect aan op de werkvloer van de klant: MAESTRO genereert de data uit de machines en Ultimo zorgt voor het omzetten van deze data tot acties in het EAM platform.’

Potentiële klanten kunnen een demo van de geïntegreerde oplossing aanvragen, waarmee ze hands-on ervaring in een virtuele omgeving kunnen opdoen. Patrick Beekman vat samen: ‘Het interessante aan deze oplossing, is dat het zo eenvoudig te realiseren valt. Ook voor klanten is het eigenlijk ‘plug and play’. Wij brengen twee platformen tot elkaar waarmee klanten profiteren van onze gezamenlijke expertise. Mensen denken soms dat dit soort innovatieve projecten veel tijd en resources kosten, maar met deze geïntegreerde oplossing is dat zeker niet het geval.’