Uitvinder brailletoetsenbord Hable wint Global Student Entrepreneur Award 2020

De jury, bestaande uit ondernemers Bas Janssens, Bianca van der Lee en Niels Bouwman, roemde Freek om zijn enorme passie waarmee hij een eenvoudige en praktische oplossing vond voor een probleem dat zich wereldwijd voordoet. Zijn plannen voor de toekomst, die onder meer een tool voor braille-onderwijs bevatten, getuigen volgens de jury van groot ondernemersinzicht.

Smartphone for the blind

De Hable One is ‘s werelds eerste braille-smartphonetoetsenbord voor blinden. De zes braille knoppen op het apparaat vormen een kopie van de Braille taal. De zes knoppen worden gecombineerd met twee functietoetsen voor commando’s, zoals de spatiebalk, enter en backspace, maar ook om te navigeren door de telefoon. Momenteel wordt het eerste model voor de markt afgerond. Om tot de eerste Hable-gebruikers ter wereld te behoren, kun je nu al laten registreren op de officiële website van Hable.

Van Nederland naar Kaapstad

Op 30 januari 2020 streden de beste Nederlandse student-ondernemers om de GSEA. De prijs bestaat uit 10.000 euro, exclusieve coaching én een podiumplek tijdens de internationale GSEA finale in Kaapstad, Zuid-Afrika. Bij die gelegenheid zullen meer dan vijftig van ‘s werelds meest uitzonderlijke studentondernemers naar Kaapstad komen.

Over GSEA

GSEA is een internationale competitie die in maar liefst 50 landen georganiseerd wordt door de Entrepreneurs’ Organisation (www.eonetwork.org). Dit wereldwijde netwerk vóór en dóór ondernemers wil de nieuwste generatie ondernemers zien excelleren en biedt hun met deze competitie een flink steuntje in de rug. Iedere studentmet een geregistreerd bedrijf, had de kans om zich aan te melden voor de GSEA. Uit tientallen aanmeldingen kwamen vijf finalisten: Freek van Welsenis (Hable), Edward Hoogendoorn (Fuusje), Tristan Hofman (Gaiafood), Jos van der Veeken (Sirkel) en Timothy Hoolhorst (CareAbout).

Bron TU/e