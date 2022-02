Center Parcs is marktleider in het aanbieden van bungalow vakanties met inmiddels 27 parken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Om gasten een heerlijke, zorgeloze vakantie te kunnen aanbieden in één van de 20.000 bungalows staan dagelijkse vele medewerkers klaar. Op het gebied van schoonmaak en bij de logistieke afhandeling van services en verstoringen in de cottages zijn in totaal meer dan 4.000 collega’s actief.

Center Parcs is vanaf de jaren ’60 bekend door zijn innovaties in de cottages en zwembaden. Nu wil Center Parcs de volgende stap zetten op het gebied van innovatie en robotisering. Met als concrete vraag: hoe kan robotisering een bijdrage leveren aan schoonmaak- en logistieke processen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het brengen en halen van beddengoed.

Op dinsdag 22 februari, van 15.30 – 16.30 uur, organiseert Holland Robotics samen Center Parcs een online pitch & brainstormsessie. Samen met roboticapartijen wil Center Parcs kijken naar passende mogelijkheden voor logistieke uitdagingen op het gebied van schoonmaak en service. Hoe kan Center Parcs de volgende stap in robotisering zetten. Onder andere Ilse Lemmerlijn (Manager Cleaning BNG @Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs) en Katrien De Smedt (Head of Content & Lead Innovation BNG @Center Parcs Europe) zijn bij deze sessie aanwezig.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze brainstormsessie of heeft u een oplossing voor het robotiseren van logistieke & service activiteiten binnen Center Parcs? Schrijf u dan nu in voor deelname aan deze interactieve sessie. Deelname is kosteloos, mits u zich via het inschrijfformulier registreert.