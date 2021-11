Ook dit jaar zijn er weer meer dan 175 toeleveranciers genomineerd voor de LINK Magazine Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards, powered by ISAH Business Software & ING.

Er zijn nominaties in drie verschillende categorieën en een opvallend groot aantal genomineerden is door naar de tweede ronde.

De winnaars van de drie awards krijgen hun onderscheiding uitgereikt op woensdag 24 november bij Boerderij Mereveld te Utrecht in aansluiting op Link Magazine’s ‘De toekomst wordt geweldig!?’-talkshow.

DE TOEKOMST WORDT GEWELDIG!?

Dat is het thema van de talkshow bij deze 20ste uitreiking van de DISCA-awards. Het thema weerspiegelt het optimisme dat alom aanwezig is in de industrie. Maar het vraagteken waarmee de titel eindigt onderstreept dat die geweldige toekomst er niet vanzelf komt. In de door de structureel krappe arbeidsmarkt moet een ondernemer zijn mensen de ruimte geven te excelleren, maar tegelijk hun kennis en ervaring borgen en standaardiseren. Met klanten en toeleveranciers moet een hecht band worden opgebouwd. Maar dat zonder met hen te vergroeien, zo heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. De klimaatcrisis zal het hoofd geboden moeten worden, ook – of juist – door de industrie. Die industrie heeft daartoe tal van (digitale) technologieën reeds in handen of in ontwikkeling. Maar blijft (ongebreidelde) groei mogelijk? De coronacrisis heeft ook aangetoond dat de mensheid heel snel en adequaat kan reageren, maar kunnen we ook nú acteren op láter, zonder eerst naar anderen te wijzen?

Over kansen en uitdagingen die hen wachten komen aan het woord director global business development Peter Berting van megakranenbouwer Huisman, serial entrepreneur Crijn Bouman van ROCSYS, directeur Antoine Heideveld van Het Groene Brein en de intrigerende duizendpoot en ondernemer Emo van Halsema.

Carolien Meijer, strategic marketing manager bij Bronkhorst High-Tech en Hans Streng, voormalig CEO van Luxexcelen Eypon en tegenwoordig investment-adviseur bij

Set-Ventures, zullen hen kritisch doch vriendelijk bevragen.

De talkshow gaat vooraf aan de uitreiking van de drie Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA). Onder het genot van een diner kunt u meebeleven – en meebeslissen! – welke klant en welke twee toeleveranciers dit jaar naar huis gaan met de prestigieuze prijzen.

Wij houden ons vanzelfsprekend aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid (u krijgt toegang tot het evenement met een geldig coronatoegangsbewijs,

dat wordt gescand bij de entrée).

Wij verwelkomen u graag op woensdag 24 november 2021 in

Boerderij Mereveld te Utrecht.

Uw aanmelding zien wij graag vóór 14 november aanstaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,

John & Mireille van Ginkel

Link Magazine