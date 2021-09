Uitbreiding testlocatie Zuyd en Brightlands schakel in energietransitie

Zuyd Hogeschool en Brightlands Chemelot Campus (BCC) hebben een overeenkomst afgesloten voor de verlenging van hun samenwerking en uitbreiding van hun testlocatie voor duurzame technologieën op de campus in Sittard-Geleen. Op deze demo-site worden op dit moment twee duurzame technologieën in praktijk getest, te weten een ‘zonneweg’ en ‘windows of the future’. Door de uitbreiding van de locatie worden nieuwe testopstellingen toegevoegd op het gebied van circulaire renovatieprocessen en nieuwe materialen voor de gebouwde omgeving, waaronder energieneutrale woningen.

’Belangrijke schakel’

De overeenkomst is ondertekend door Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, en Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Volgens Kip past deze uitbreiding uitstekend in de ambities van de campus om leidend te zijn in het opschalen van innovaties op duurzaamheids- en circulariteitsgebied. ”We zijn trots dat opnieuw een partij kiest voor opschalen van innovaties om te verduurzamen – in dit geval voor de gebouwde omgeving.”

Ook Verburgh wijst op het belang van de overeenkomst: “Voor de acceptatie en de implementatie van de energietransitie is het essentieel dat nieuwe, duurzame energietechnologieën eerst grondig getest worden. De uitbreiding van de testlocatie is een belangrijke schakel in de overgang naar een CO2-neutrale samenleving, en positief voor de BV Nederland en onze regio met al haar bedrijven, studenten en kennisorganisaties.”

‘Zonneweg’ en ‘Windows of the Future’

Op de testlocatie staan momenteel twee opstellingen waar duurzame technologieën beproefd worden. De ene opstelling betreft in het wegdek geïntegreerde zonnecellen in het kader van het Rolling Solar project. In de andere opstelling wordt voor het Window of the Future een nieuwe generatie ramen met speciaal type raamfolie getest, die het verbruik van energie in de gebouwde omgeving moet reduceren.

In Rolling Solar project werken 32 partijen samen uit Nederland, België en Duitsland om op grote schaal zonne-elektriciteit op de openbare weginfrastructuur te genereren. Ofschoon er meerdere ‘zonnewegen’ bestaan, wordt op de testlocatie op de campus voor de eerste keer getest wat de fysieke belastbaarheid van dit soort zonnecellen is. Naast deze ‘zonneweg’ staan twee testhuisjes waarvan de ramen met een geavanceerde zonnefolie bedekt zijn. Deze proefopstelling is onderdeel van het project Windows of the Future dat erop gericht is om het verbruik van energie in de gebouwde omgeving te reduceren.

Duurzame technologieën, processen en materialen

De testlocatie ligt vlak voor de ingang van de buitenparkeerplaats op de campus. De testen staan onder leiding van Zeger Vroon, lector Duurzame energie in de gebouwde omgeving bij Zuyd en senior-scientist bij TNO-BMC. De nieuw toegevoegde proefopstellingen hebben betrekking op circulaire renovatieprocessen van woningen en nieuwe materialen om de woningschil goedkoper en sneller te renoveren op weg naar een energieneutrale woning en gebouwde omgeving: DRIVE 0, BRIMM en BIPVT. Andere partijen die nauw betrokken zijn bij de testlocatie zijn TNO, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL).

DRIVE 0

In het project ‘DRIVE 0’ wordt onderzocht hoe renovatieprocessen te versnellen zijn door een consumentgericht, circulair renovatieproces te ontwikkelen om de opschaling van renovatie milieuvriendelijk, kosteneffectief en aantrekkelijker te maken voor consumenten en investeerders. Hiertoe wordt op de demo-site een gevel van zeven meter hoog geplaatst. Het project is opgebouwd rondom zeven lokale projecten in Europa, waaronder in Limburg, en wordt gefinancierd door de EU in het kader van het programma EU Horizon 2020.

BRIMM

In BRIMM (Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes) worden nieuwe materialen en methodes ontwikkeld om de woningschil – de buitenkant van de woning − goedkoper en sneller te renoveren op weg naar een energieneutrale woning. Voor de opstelling worden in 2023 de twee huisjes gebruikt waar momenteel een nieuwe generatie ramen getest wordt. Bij BRIMM, dat onder leiding staat van Brightlands Chemelot Campus, zijn verschillende partijen betrokken die op de campus gehuisvest zijn zoals Zuyd, Brightlands Materials Center, Kriya Materials, TNO en Chemelot Innovation and Learning Labs.

BIPVT

Het BIPVT-project (Building-Integrated Photovoltaic and Thermal systems) wil de grootschalige introductie van gebouw-geïntegreerde PV- (zonnepanelen) en PVT-systemen (zonnepanelen die elektriciteit en warmte opwekken) versnellen. Voor het realiseren van de energietransitie is het belangrijk dat alle oppervlakken van gebouwen zoveel mogelijk benut worden om elektriciteit uit zonne-energie op te wekken. Het integreren van zonnepanelen in de gebouwschil biedt echter meer voordelen, zoals elektriciteitsproductie nabij de gebruiker en de mogelijkheid tot behoud en toevoegen van esthetische gebouwwaarde. Zuyd werkt in het BIPVT-project met name aan de bouwkundige analyse en circulariteitsassessment van huidige en toekomstige BIPV(T) componenten.

BRIMM en BIPVT worden gefinancierd vanuit het MOOI-programma (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.