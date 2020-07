Uit onderzoek van Berenschot en link Magazine onder industriële ondernemers blijkt dat veel uitbesteders toeleverproblemen hebben ondervonden, en dat soms nog steeds hebben. Gelukkig werk er meestal een oplossing gevonden, door de klant, maar vaker door de toeleverancier. De solidariteit in de maakketens bleek groot de afgelopen moeilijke maanden. Van beide kanten. Maar bij uitstek toeleveranciers hebben laten zien dat ze echte partners zijn en hebben gezorgd dat de eindklant toch bediend kon worden.

Voor link Magazine reden om de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20) te verrijken met een nieuwe award: de Best Process & Parts Supplier.

Het is een prijs voor de toeleverancier die toch op tijd wist te leveren, door – heel voorzienig – tussenvoorraden aan te houden, door over toeleveranciers te beschikken op meerdere continenten, door heel goed op de hoogte te zijn van douaneregels, door over IT-systemen te beschikken waarmee goederen gevolg konden worden… Suppliers die in moeilijke omstandigheden toch op tijd, tegen de afgesproken prijs hebben weten te leveren, ondanks corona, ondanks de handelsoorlog en ondanks de gestegen transportkosten.

Categorieën

De inmiddels prestigieuze awards worden dit jaar voor de 19e keer uitgereikt in aansluiting op een spetterende talkshow in Boerderij Mereveld te Utrecht op 26 november aanstaande. De awards worden in twee verschillende categorieën – Best Knowledge en Best Process & Parts – aan die toeleveranciers uitgereikt die, volgens hun klanten, het best presteren.

‘Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant.’

Best Process & Parts Supplier

Deze nieuwe award is voor die leverancier die zich heeft weten te onderscheiden met zowel de betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen (IT, inkoop/verkoop, SCM/logistiek, HR)

Best Knowledge Supplier

Hiervoor kunnen worden toeleveranciers genomineerd met eigen r&d (incluis engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Ook vallen er ingenieursbureaus onder en bedrijven die door re-engineering zorgen dat de productiekosten lager worden. Kortom: door kennis toe te voegen dragen knowledge suppliers er substantieel aan bij, dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten afnemen (target movers).

Nominaties

Wij stellen het daarom op prijs dat u (wederom) bereid bent uw lijstje van voorkeursleveranciers in te dienen voor de Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards 2020. Om te bepalen welke toeleveranciers u op uw lijstje zet, kunt u in dit stadium (eerste ronde) uw eigen criteria hanteren. In de tweede ronde, na de eerste selectie, gaat elke uitbesteder voor de nadere beoordeling van zijn genomineerde toeleveranciers een eenvoudige systematiek gebruiken die wij u t.z.t. zullen aanreiken.

‘Het geeft een goed gevoel als blijkt dat je niet de enige bent die een positief oordeel over een toeleverancier heeft.’

Wij kijken met belangstelling uit naar uw lijstje van preferred suppliers (met vermelding van Bedrijfsnaam, Adres & Plaats en contactpersoon), bij voorkeur uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020. Uw lijstje kunt u sturen naar DISCA@linkmagazine.nl of door middel van een klik op onderstaande button (Uw nominaties DISCA19). Verzoek: deel de leveranciers op uw lijstje s.v.p. onder naar de twee categorieën waarin we een award gaan uitreiken. Link organiseert het evenement in samenwerking met ING en ISAH.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

