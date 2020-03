Twintig Nederlandse bedrijven, woningcorporaties en gemeenten zijn opzoek naar de meest innovatieve sensoren voor gebouwen te vinden

Deze zogenaamde ‘Smart Sensor Challenge’ is een initiatief van innovatieplatform voor de bouw- en vastgoedsector Holland ConTech & PropTech. Samen met NSI, Spring Real Estate, Schiphol Real Estate, VORM, Heijmans, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Croonwolter&dros, Lomans, A+ (een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties), Mooiland, Gemeente Amsterdam en Gemeente Rotterdam gaan zij op zoek naar de meest innovatieve sensorpartijen van Nederland én daarbuiten.

Stephanie Duque, Innovatiestrateeg bij Holland ConTech & PropTech: “Aan de hand van de Smart Sensor Challenge willen we in kaart brengen welke bedrijven er allemaal in de markt actief zijn die slimme sensoren ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die ervoor zorgen dat je energie kunt besparen of bezettingsgraad kunt meten. Naderhand kunnen we deze bedrijven koppelen aan onze partners om zo veel mogelijk toekomstbestendige, gezonde en duurzame kantoorpanden en woningen te realiseren.”

Aanmelden

Aanmelden voor de Smart Sensor Challenge kan vanaf vandaag tot 9 april 2020. Meer informatie over de voorwaarden? Op vrijdag 17 april wordt er een selectie gemaakt van de sensoraanbieders die mogen komen pitchen. De beste partijen worden uitgenodigd op een speciaal matchmakingsevent dat plaats zal vinden in mei.

Jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de eerder genoemde negen bedrijven, negen woningcorporaties en twee gemeenten.