Twente Additive Manufacturing bouwt de grootste 9-axis 3D-printer in de wereld.

Twente Additive Manufacturing, Nederlandse startup gevestigd in Enschede, heeft de wereldwijde bouwsector binnen 12 maanden na oprichting op scherp gezet. Begin 2019 gingen vijf vrienden uit de windenergiesector op zoek naar perfect 3D-printen voor architecturale toepassingen. Tot op heden hebben zij drie verschillende printers gebouwd in samenwerking met andere 3Dprinterfabrikanten in de industrie en zijn ze begonnen met het onderzoek en de ontwikkeling die nodig is, om huizen te bouwen van geëxtrudeerde beton met behulp van digitale productieconcepten.

“Binnen een paar maanden na de lancering waren we nauwelijks in Nederland”, zegt Ian Comishin, directeur en medeoprichter, die uitlegt hoe Twente Additive Manufacturing heel snel wereldwijd ging. Ze installeerden een robotprinter in Zuid-Duitsland en een brugprinter in WestCanada. Hun meest indrukwekkende project dat in hun inaugurele jaar werd uitgevoerd, was echter om een 3D-printer te maken met een conventionele ABB-robot met zes assen, geplaatst op een brug-achtige structuur die vijf meter hoog en tien meter lang kan bewegen, waardoor de machine een respectabele oplaag footprint krijgt van 300 m³.

“De belangrijkste rol van deze enorme printer zal zijn, het creëren van een “leave-in-place” bekisting voor de bouw van betonnen huizen in British Columbia.” Verklaart Comishin. De zeer gedetailleerde prints die zijn gemaakt van een mortel materiaal dat binnen enkele minuten uithardt, zorgen voor uitgebreide vormen en artistieke kenmerken die anders onmogelijk te maken zouden zijn met conventioneel vormwerk.

In een paar dagen na het voltooien van de bouw van de machine, presenteerde Twente Additive Manufacturing haar project op de Big5 Construction Beurs in Dubai. Ze kozen ervoor om de zeer risicovolle marketing sprong te wagen door hun machines tijdens een livestream te presenteren. Gedurende de beurs staarden mensen vol ontzag, terwijl de meest verbazingwekkende gecompliceerde onderdelen tot leven kwamen. Sommigen vielen niet goed uit, maar de meesten kwamen samen tot een verbluffende reeks die mensen over de hele wereld heeft laten nadenken over de mogelijkheden van 3D-printen voor architectuur.

“We kwamen terug uit Dubai met ongeveer 250 leads van nieuwe bouwbedrijven, architecten, betonfabrikanten en nog veel meer mensen op zoeken waren naar 3D printen om dit toe te voegen aan hun assortiment”, aldus Adam Ruhmjahn, directeur Operations.

Ze zijn er trots maar blijven bescheiden.

“We konden niet zijn waar we nu zijn, zonder samenwerking met andere getalenteerde leden van de industrie”, zegt Tim Brodesser, hoofd R & D. “We hebben dit niet alleen gemaakt, deze technologie bevindt zich in een zeer vroege adoptiefase. De coöperatie met de andere bedrijven en academische instellingen vanuit heel Nederland, Denemarken, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada die de uitdaging aan zijn gaan om 3D-printen op te lossen voor het bouwen van huizen, is waarop de basis van TAM is gebouwd. ” TAM doet dit niet alleen, noch beweren ze deze technologie te hebben uitgevonden. Ze vinden het belangrijk het werk van hun collega’s te erkennen die de branche hebben opgebouwd die open staat voor samenwerking, zodat alle bedrijven zich mrt succes verder kunnen ontwikkelen. Comishin is het daarmee eens: “In 3dCP [technische terminologie voor driedimensionaal beton- printen]concurreren we niet echt met elkaar; we coachen alleen de conventionele bouwsector die onderling moet concurreren om kwaliteitsbouw te leveren op tijd en binnen het budget.”

Deze ingrijpende verandering van de benadering tegenover het bouwen zal zeker een langdurig effect op de toekomst hebben.