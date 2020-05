Twee ontbraammachines voor Keizers Metaal

De klant vroeg er om, en dus kon Keizers Metaal eigenlijk niet anders: het bedrijf uit Haaksbergen schafte dit voorjaar voor zo’n anderhalve ton twee nieuwe Q-Fin-machines aan. Daarmee kunnen metalen onderdelen en plaatwerk ontbraamd, geslepen en afgerond worden. ‘Je krijgt er echt betere producten door’, zo zegt bedrijfsleider Elvis Euverman van Keizers Metaal. Het Twentse bedrijf bestaat sinds 1989 en heeft veertig medewerkers in dienst. Keizers Metaal is gespecialiseerd in plaat- en buislaseren, kanten en in framebouw – met name voor klanten in een straal van vijftig kilometer rondom het bedrijf.

Helemaal onbekend waren ze in Haaksbergen overigens niet met Q-Fin, want er staat al sinds 2015 een kleiner exemplaar van zo’n ontbraammachine. ‘We willen naar nog meer klanttevredenheid, én we willen onze horizon verbreden’, aldus Euverman. ‘Dat was de reden dat we het besluit hebben genomen twee nieuwe machines aan te schaffen. Eén om de oude te vervangen en één keer de grote variant, waar we metaalproducten tot een omvang van maar liefst 1.200 millimeter kunnen bewerken. Het is een extra service aan onze bestaande klanten en het biedt ons mogelijkheden om nieuwe klanten binnen te halen.’

De machines worden gemaakt en geleverd door Q-Fin Quality Finishing Machines in het Brabantse Bergeijk. Dat werd in 2012 opgericht en is gespecialiseerd in dergelijke machines en in systemen die het slijpstof afzuigen. De machines zijn vooral bedoeld om de randen van de bewerkte producten bij te slijpen en af te ronden, zegt Euverman. ‘Als je dat niet doet, bladdert de poedercoating sneller af. We werken onder andere voor een fabrikant van kinderspeeltoestellen. Je kunt je voorstellen wat het betekent als die binnen een paar jaar gaan roesten. Dat wil je natuurlijk niet. Bovendien zijn afgeronde onderdelen vanzelfsprekend veiliger dan producten met scherpe randen.’

Om plaats te maken voor de nieuwe machines, heeft Keizers Metaal de bedrijfshal opnieuw ingericht. De (drie) lasers zijn netjes achter elkaar gezet – en daar achter staan nu de Q-Fin’s. ‘De medewerkers kunnen zo de onderdelen van de lasers laten afbramen en waar nodig laten afronden op één van de twee Q-Fin’s.’

En wat verwacht Euverman ervan? ‘Juist omdat we ook groter plaatwerk kunnen leveren, denk ik dat er zeker nieuwe klanten bij komen. Sterker nog: ik heb al een fabrikant gesproken die liet weten dat hij werk voor ons had als we de grote Q-Fin zouden gaan gebruiken. Dus dat klinkt goed. Daarmee kon ik ook wat gemakkelijker naar de directeur om de investering financieel rond te krijgen.’