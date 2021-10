Vandaag zijn twee spin-offs van de Universiteit Twente opgericht. Het gaat om AMES en FlowBeams, beide MedTech bedrijven. De technologie van AMES maakt het mogelijk om bij high flow zuurstoftherapie analyses te maken van de toestand van de longen van een patiënt, wat op termijn thuismonitoring van patiënten mogelijk maakt. De spin-off FlowBeams maakt naaldloos injecteren mogelijk. Een technologie die toegepast kan worden bij bijvoorbeeld het toedienen van insuline of het zetten van cosmetische tatoeages.

Ames is opgericht door Rob Hagmeijer en Dennis van Putten. Rob heeft een PhD in aeronautical engineering, werkte 13 jaar bij het NLR, en werkt sinds 2000 als UHD bij de vakgroep Engineering Fluid Dynamics (EFD). Dennis heeft een PhD in mechanical engineering en is werkzaam bij DNV. Hij is een voormalig PhD student van Rob en heeft recent een Postdoc uitgevoerd op het gebied van Biomedical Fluid Dynamics. De AMES technologie maakt het op termijn mogelijk om COPD en astmapatiënten zowel in ziekenhuizen als in de thuisomgeving te monitoren. De technologie is voortgekomen uit een meerjarig onderzoek binnen de vakgroep EFD in samenwerking met het MST en UMCG. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een prototype en worden klinische trials uitgevoerd om de technologie te bewijzen.

David Fernández Rivas, founder en professor aan Universiteit Twente, richt zich met zijn bedrijf FlowBeams op de technologie waarmee naaldloos geïnjecteerd kan worden. Hij ontwikkelde de technologie als onderdeel van een wetenschappelijk project. In plaats van naalden wordt een laser gebruikt om de vloeistof te verwarmen om snelgroeiende belletjes te creëren. Deze belletjes schieten minuscule druppeltjes met hoge snelheid door de huid heen om te worden opgenomen door het lichaam. Deze technologie biedt niet alleen een oplossing voor mensen die bang zijn voor naalden. Het gebruik van naalden heeft namelijk ook invloed op het milieu. Alleen in de medische wereld worden jaarlijks al miljarden naalden gebruikt. En ook in de cosmetische industrie weten ze er wel raad mee.

MEDTECH IN TWENTE GROEIT GESTAAG DOOR

De oprichtingen van de twee spin-off bedrijven bewijzen opnieuw de potentie van medische technologie in Twente. Onderzoekers en ondernemers vinden in de regio een sterke kennisbasis omringd door een uniek supportsysteem om technologische innovaties in de medtech succesvol naar de markt te brengen. Met groen licht voor de realisatie van de MedTech Factory, het oprichten van een tweetal fondsen en de diverse consortia van ondernemers en onderzoekers die kunnen rekenen op REACT middelen, zet MedTech Twente grote