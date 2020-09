Twee medische innovaties kunnen van start met zowel steun van de Europese Unie en de provincie Gelderland. Het gaat om een slimme spraakanalyse bij ouderen en kinderen en een monitor voor het vaststellen van gevolgen van bloeddrukdaling bij ouderen. Deze twee projecten ontvangen een bijdrage uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

Slimme spraakhulp

Een consortium verbonden aan het project ‘Speech Technology for virtual Care Assistant & Reading Tutor’ ontwikkelt spraaktechnologie-applicaties. De zorg-assistent (Care Assistant) is een nieuwe module. Deze module is gebaseerd op een bestaande virtuele Assistent Anne4Care die ziektes als Parkinson en Alzheimer vaststelt op basis van spraakkenmerken. De nieuwe zorg-assistent kan op basis van spraakkenmerken geestelijke achteruitgang vaststellen en zo mantelzorgers in een vroeg stadium voorbereiden op een veranderende zorgvraag. Een nieuwe digitale docent (Reading Tutor) motiveert kinderen met en leerachterstanden bij het lezen en past zich automatisch aan hun niveau. Dit bevordert het welzijn en succes van de leerlingen en hiermee wordt uitval en specialistisch onderwijs voorkomen.

Het consortium bestaat uit Radboud Universiteit (Nijmegen), Virtask (Harfsen)en 8D Games (Leeuwarden). Zij ontvangen van de provincie Gelderland en de Europese Unie een subsidie van € 739.644. De totale kosten bedragen € 1.718.617

Duizeligheid bij ouderen

Veel ouderen hebben last van duizeligheid bij het opstaan en een verhoogde kans op vallen veroorzaakt door een diepe en aanhoudende bloeddrukdaling (Orthostatische hypotensie). Het project PROHEALTH ontwikkelt een draagbare sensor voor het meten van hersendoorbloeding gebaseerd op Near Infrared Spectroscopy. Hiermee wordt in het dagelijks leven de doorbloeding gemonitord en worden preventieve behandelingsstrategieën ontwikkeld.

Het consortium bestaat uit: de Radboud Universiteit (Nijmegen), Radboud UMC (Nijmegen), Artinis Medical Systems (Elst) en Orikami, (Nijmegen). Zij ontvangen van de provincie Gelderland en de Europese Unie een subsidie van € 1.386.248. De totale kosten bedragen € 3.465.621.

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing leidt tot neer concurrentiekracht en daarmee meer banen in Oost Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve en duurzame projecten van ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.