Urgentie voor zelfvoorziening

In de Golfregio is sprake van een toenemende vraag naar Nederlandse kennis en technologie. De PIB-aanvraag ‘NLHortiRoad2TheGulf – The Dutch Approach to the Globe’s Rising Demand for Self-Sufficiency in Food Security’ gaat in op de stijgende vraag naar zelfvoorziening in productie van kwalitatief, gezond en vers voedsel, o.a. vanwege de klimaatdoelstellingen en de hoge mate van voedselverspilling. Covid19 heeft deze vraag nog urgenter gemaakt, mede door logistieke belemmeringen in de regio. In de Golfregio liggen uitdagingen vooral in het telen in verschillende klimaatzones en het verbruik van water, dat schaars is in dit deel van de wereld. Biologische gewasbescherming en digitalisering zijn belangrijke thema’s in deze aanpak.

Deelnemende bedrijven in de PIB-aanvraag zijn Artechno Growsystems, BOM Group, Certhon, Hatenboer-Water, Koppert Biological Systems, Logiqs, Priva, Signify, en Viscon. Zij worden ondersteund door een adviesgroep van andere bedrijven uit de tuinbouw. Onder auspiciën van Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter ontwikkelen zij per focusland een passende strategie en een regionale aanpak. Doel is dat Nederlandse consortia een nummer 1-positie verwerven in de vraag naar duurzame oplossingen in de voedselteelt, o.a. door het aanbieden van het gehele eco-systeem van wetenschap, ondernemerschap, onderwijs en overheid. Bron: Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter