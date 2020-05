Het heeft in vergelijking met de ons omringende landen lang geduurd, maar de komende tijd zullen mondkapjes ook in het Nederlandse straatbeeld – en vooral openbaar vervoer – waarschijnlijk een prominente rol gaan spelen. De discussies over de zin en onzin van gezichtsbescherming in de strijd tegen het coronavirus lopen hoog op. Wat vinden TU/e-hoogleraren Kitty Nijmeijer (membraanexpert) en Bert Blocken (aerodynamicadeskundige) hiervan?

Bert Blocken, hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde en expert op het gebied van aerodynamica, wil allereerst het verschil benadrukken tussen medische FFP2-kapjes, die de drager beschermen tegen virusdeeltjes van buitenaf, en de mondmaskers die in het openbaar vervoer, voor kappers en in de landen om ons heen ook elders in de openbare ruimte worden geadviseerd. “Die laatste maskers moeten vooral voorkomen dat de drager anderen besmet via druppels door te niezen, hoesten, of zelfs te praten.” Doordat ze doorlaatbaar zijn voor kleinere druppeltjes die door de lucht zweven, zogeheten aerosolen, beschermen ze de drager zelf echter niet noemenswaardig.

De eisen voor zulke eenvoudigere mondmaskers zijn volgens hem veel minder streng dan voor medische kapjes. “Studies die sinds de uitbraak van SARS in 2002 zijn gedaan, laten zien dat ook een simpele sjaal al een deel van de grotere druppels tegenhoudt. Natuurlijk is een sjaal niet het meest efficiënte beschermingsmiddel, en niet-medische kapjes houden nooit honderd procent van de aerosolen tegen, maar zelfs een sjaal kan de verspreiding van het virus wel beperken.” Dat is volgens hem de reden dat het in de ons omringende landen al langere tijd wordt aangeraden, of zelfs verplicht is, om op veel plekken gezichtsbedekking te dragen. “In Azië is het een uiting van beleefdheid om een masker te dragen als je ziek bent.”

De effectiviteit van de mondmaskers staat of valt overigens met het juiste gebruik ervan, benadrukt Blocken. “Als je ze verkeerd opdoet, of er met je handen aanzit, werkt het niet of zelfs averechts. Ik snap daarom de kritiek ook wel dat mondmaskers een vals gevoel van veiligheid zouden geven.”

Filters Kitty Nijmeijer ziet om die reden weinig in het gebruik van niet-medische mondkapjes. Zij leidt aan de TU/e de groep Membrane Materials and Processes, waar ze onderzoek doet naar kunststof membranen om onder meer kostbare materialen terug te winnen uit afvalstromen. Die membranen zou je kunnen zien als geavanceerde filters, en mondkapjes zijn ook filters, benadrukt ze. Het coronavirus heeft een doorsnede van ongeveer een tiende micrometer. “Als je die met een eenvoudig filter wilt tegenhouden, dan heb je zulke kleine poriën nodig dat je onvoldoende lucht krijgt. Medische mondkapjes bevatten een elektrostatische laag waar de virusdeeltjes aan blijven plakken, waardoor de poriën iets groter kunnen zijn. Toch is het nog steeds geen pretje om ze te dragen.” In de mondkapjes die niet goedgekeurd zijn voor medisch gebruik, heeft Nijmeijer weinig vertrouwen. “Zelfgemaakte kapjes van keukenrolpapier of stofzuigerzakken, maar ook stofkapjes van de bouwmarkt en de kapjes die je nu bij de drogist kunt kopen hebben te grote poriën en sluiten niet goed genoeg aan op het gezicht. Die bieden slechts schijnveiligheid, en ik ben daarom ook een grote tegenstander van het dragen van dergelijke mondkapjes.” Sowieso moet je mondkapjes elke paar uur vervangen en voor eventueel hergebruik wassen – minimaal op zestig graden, maar in bijvoorbeeld België wordt een kookwas aangeraden, weet Nijmeijer. “Anders worden mondkapjes juist een bron van virussen. Niet-medische kapjes houden weliswaar grotere druppels tegen, maar daarvan worden ze natuurlijk wel nat, en het virus gedijt beter in een vochtige omgeving. Ik zie op straat hoe slordig mensen met mondkapjes omgaan. Je moet er niet aankomen, of ze tijdelijk afzetten om iets te drinken. Dan is het al mis.”