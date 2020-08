TU Delft Solar Boat Team denkt met ‘haaienhuid’ te winnen van ‘Twente’ en Sunflare

Door corona leken de ambitieuze plannen van een groep Delftse studenten om hun zonneboot in Monaco als eerste te laten finishen in het water te vallen. Dan kun je het bij de pakken neerzitten, maar deze studenten dachten daar anders over: ze organiseren hun eigen competitie. Dit keer niet in het zonovergoten Monaco, maar op het Ketelmeer in Flevoland op maandag 17 augustus. Vorig jaar werd het team nog wereldkampioen met hun zonneboot en ook dit jaar hebben ze hoge verwachtingen. Hun – niet meer zo – geheimen wapen? ‘Haaienhuid’.

“Dan organiseren we toch zelf een race?”

Het TU Delft Solar Boat Team zou eigenlijk meedoen aan de Solar Sport One competitie en de Monaco Solar Challenge, waar de studenten vorig jaar wereldkampioen werden. Met dat in het achterhoofd hebben de twintig Delftse studenten alles op alles gezet om in één jaar tijd samen een zonneboot te bouwen. Het was een flinke tegenslag toen de Delftenaren het nieuws kregen dat het wereldkampioenschap officieel niet zou plaatsvinden deze zomer wegens COVID-19. “Het was volledig te begrijpen, maar wel een teleurstelling”, vertelt teamlid Emma Linders. “We wilden er vol voor gaan en hebben dus ook allemaal onze studie een jaar stop gezet. Dan baal je wel even.”

Maar aan opgeven moesten ze niet denken en daarom werd al snel een nieuw plan gesmeed. “Waarom gaan we de zonneboot niet testen in een zelfgeorganiseerde race?”, dachten de studenten. Dus verzamelden de Delftenaren de beste teams uit de topklasse (Solar Boat Twente en Sunflare Solarteam ) en werd er binnen no-time een vriendschappelijke wedstrijd op het Ketelmeer in Flevoland opgezet. De race zal bestaan uit drie verschillende elementen; een duurrace, slalom en sprint. Met de competitie willen de studenten de grenzen van de techniek opzoeken en te laten zien dat je op groene energie erg hard kunt varen.

Vleugels met ‘haaienhuid’

Het uiteindelijke doel van het team is om vliegend over de finish te gaan. En nee, niet alleen bij wijze van spreken. De uitdaging is om telkens weer sneller en efficiënter te varen op niets anders dan de kracht van de zon. Om de weerstand van het water zo klein mogelijk te maken kan de boot door middel van draagvleugels opstijgen uit het water. Hierdoor kan de boot 35 km/h vliegen op het vermogen van een waterkoker.

En dat is waar het Delftse team hoge verwachtingen heeft van hun ‘shark skin’ (haaienhuid). Op de draagvleugels onder de boot is een folielaag aangebracht die bestaat uit kleine ribbelstructuren. De kunstmatige haaienhuid werkt als een tweede huid die ervoor zorgt dat de boot nog soepeler door het water glijdt. Deze techniek werd eerder gebruikt bij Olympische bobsleeën, racevliegtuigen en grote zeiljachten, met als doel om nog harder te gaan.

De studenten verwachten veel van de haaienhuid. “Het is de eerste keer dat het team deze techniek gebruikt op een zonneboot, maar het is überhaupt een techniek die nog véél te weinig gebruikt wordt”, vertelt Nikki van Luijk, draagvleugelspecialist bij het TU Delft Solar Boat Team. Tijdens de race op maandag 17 augustus zal blijken of de haaienhuid het team als eerste over de finish helpt.