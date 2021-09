Een liniaal langs een voetafdruk of bloedspoor. Dat hoeft straks niet meer. Dankzij een nieuwe techniek die de TU Delft en het NFI ontwikkelden voor het verbeteren van bewijsfotografie bij sporenonderzoek: De FreeRef. Deze intelligente camera legt straks afmetingen vast met hogere betrouwbaarheid én zonder het risico op het verstoren van sporen. Het team onderzoekers won hiermee de zogenoemde ‘Startup Challenge’ van het Q-LAB Rotterdam, de innovatieafdeling van de politie eenheid Rotterdam. De politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid financieren en begeleiden momenteel de doorontwikkeling en opschaling van het product. De verwachting is dat de politie de FreeRef dit jaar nog in de praktijk kan gaan testen.

Een revolver of mes met een liniaal ernaast. Voor kijkers van misdaadseries of lezers van strafrechtelijke dossiers is dit een bekend beeld. Op een plaats delict moet elk spoor grondig onderzocht worden. Sporen die je niet kan meenemen of bewaren, zoals bloedspetters, worden met een liniaal in beeld gebracht om de omvang weer te geven. Het fotograferen van een plaats delict en de daar aangetroffen sporen en bewijsstukken is belangrijk voor het verzamelen van bewijs. Dit is niet altijd makkelijk.

“De plaats delict kan heel rommelig, klein of vol zijn. Met een liniaal moet je erg oppassen dat je geen DNA verspreidt of sporen beschadigt als je de liniaal bij een nieuw spoor neerlegt,” legt Arjo Loeve van de TU Delft uit. “Bloedsporen op een plafond of muur zijn bijvoorbeeld vaak lastig, net als andere sporen die je niet recht kunt fotograferen. Dan moet er een tweede persoon een liniaal bijhouden of een stickertje plakken. Met dit vraagstuk gingen we samen met NFI aan de slag.”

Innovaties voor onderzoek op plaats delict

“Het NFI heeft een speciaal team dat zich bezighoudt met het signaleren van innovaties die het werk op een plaats delict kunnen vergemakkelijken,” vertelt Paul van den Hoven van het NFI; “Wij dachten, dit moet handiger kunnen en bij de TU Delft zit veel technische kennis. Toen we aanklopten bij Arjo Loeve ging hij meteen aan de slag met een team studenten.” De Delftse onderzoekers ontwikkelden het technisch ontwerp en de software voor de FreeRef. Een opzetstuk voor de camera dat laserstralen rondom het spoor schijnt waarbij een aantal lichtpunten op de genomen foto te zien zijn. De software van de FreeRef meet vervolgens automatisch de afstanden en hoeken tussen deze punten, waardoor exact berekend kan worden hoe groot het spoor is. De FreeRef kan zelfs de grootte van het spoor bepalen wanneer deze schuin gefotografeerd is.

Betrouwbaarder

“De Freeref maakt de bewijsfotografie sneller, makkelijker, betrouwbaarder en veiliger,” verwacht Van den Hoven. Het huidige prototype wordt momenteel samen met de verbeterde software getest op het laboratorium van het NFI: “Eerder testten we de FreeRef op een gesimuleerde plaats delict op de Politie Academie. Hieruit volgden de eerste aanpassingen. Het gebruik van het apparaat op een plaats delict, onder wisselende omstandigheden en wisselende gebruikers op grotere schaal, stelt hoge eisen aan de apparatuur. We zijn nu ‘data‘ aan het verzamelen op het DNA-laboratorium van het NFI om de FreeRef onder laboratoriumomstandigheden te testen en het apparaat verder te optimaliseren.“ Bij de Forensische Opsporing van de eenheid Rotterdam worden momenteel gebruikstesten gedaan zodat het ontwerp aangepast kan worden, daar waar nodig. Mocht in Rotterdam het resultaat van deze nieuwe techniek positief uitvallen dan zal er mogelijk een uitrol naar de rest van de politie eenheden plaatsvinden.“ Bron TU Delft