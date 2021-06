TU Delft-campus krijgt met House of Quantum fysieke ontmoetingsplek voor Europees quantum-ecosysteem

Nederland krijgt een House of Quantum. Het House of Quantum moet bekend komen te staan als de slimste 12.000 vierkante ‘quantummeters’ van Europa en wordt gebouwd rond een ecosysteem van bedrijven, financiers en onderzoekers die de quantumtechnologieën en de business van morgen creëren. In aanwezigheid van de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, de rector van de TU Delft, Tim van der Hagen, Quantum Delta NL-directeur Freeke Heijman en directeur van het ASR Dutch Science Park Fund, Luc Joosten, werd vandaag symbolisch het eerste bouwbord neergezet.

Het House of Quantum komt op het zuidelijk deel van de TU Delft Campus die de grond beschikbaar heeft gesteld voor dit ambitieuze project. Het komt dichtbij de snelweg en prestigieuze kennisinstituten QuTech en TNO en biedt straks onderdak aan diverse startups, corporate (field)labs en gedeelde tech faciliteiten. Op de TU Delft campus staat al een deel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en is ook een nieuw cleanroom voorzien, zodat alle quantum- en nano-activiteiten straks op loopafstand van elkaar geclusterd zijn.

Het House of Quantum zal het nationale hoofdkwartier zijn van deze quantum campus en wordt verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ASR Dutch Science Park Fund dat investeert in commercieel te exploiteren vastgoed, gelegen op Nederlandse science parks. Die samenwerking werd vandaag ook bezegeld. De bouw zal in 2024 afgerond zijn.

Europese ontmoetingsplek voor quantumtechnologie

Het bouwen van een ‘muurloos’ ecosysteem en het laten zien van de maatschappelijke impact van quantumtechnologie zijn belangrijke pijlers van het Quantum Delta NL-programma dat begin april 615 miljoen euro ontving van het Nationale Groeifonds. In een ‘muurloos’ ecosysteem werken wetenschappers, ondernemers, studenten, financiers en bedrijven gemakkelijk samen om technologieontwikkeling en de toepassing ervan te versnellen. In het geval van quantumtechnologie is de verwachting dat deze versnelling een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg.

Living Lab Quantum and Society

Het House of Quantum wordt het fysieke hart van dit ecosysteem. Een open ontmoetingsplek rondom quantumtechnologie waar verschillende functies worden geïntegreerd: ruimte voor wetenschappers, startups en bedrijfsleven, gecombineerd met ruimtes voor ontmoeting en interactie. Onderdeel van het House of Quantum wordt ook het wereldwijd eerste Living Lab Quantum and Society: een digitale en fysieke omgeving waar bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en burgers samenkomen om met quantumtechnologie de maatschappij verder te helpen door gezamenlijke ethische, wettelijke en maatschappelijke normen te ontwikkelen. Ook komen er gedeelde hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten: het gebouw biedt dus een high tech omgeving voor het ontwikkelen en testen van quantumtechnologie. Toegang tot deze faciliteiten is nu onbetaalbaar voor veel bedrijven.

Beste ecosysteem

Freeke Heijman, oprichter en directeur ecosystemen Quantum Delta NL: “Met het House of Quantum zetten we de volgende belangrijke stap in het bouwen van het beste ecosysteem voor quantumtechnologie voor Europa. Het is geweldig om straks een plek te krijgen waar ons programma ‘fysiek’ samenkomt. Dit wordt echt ons visitekaartje voor de wereld.”

Victor Land, werkzaam bij QuSoft in Amsterdam en trekker van het Living Lab Quantum and Society van Quantum Delta NL: “Met de komst van het House of Quantum helpen we een nationaal quantum-ecosysteem met internationale impact bouwen. En creëren we een plek waar we gezamenlijk technologie en toepassingen ontwikkelen voor een gezonde samenleving voor iedereen.”

Tim van der Hagen, Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur TU Delft: “De TU Delft hoort wereldwijd tot de top op het gebied van quantumonderzoek. Wij zijn als universiteit dan ook ontzettend blij en trots met de komst van het House of Quantum, dat het hart zal vormen van het Nederlandse quantum-ecosysteem. TU Delft Campus is de ideale plek voor bedrijfsleven en wetenschap om samen te werken aan de ontwikkeling van deze sleuteltechnologie.”

Inspirerend

Luc Joosten, directeur ASR Dutch Science Park Fund: “Quantumtechnologie heeft potentieel een grote impact op onze samenleving. Toepassingen van quantumtechnologie kunnen leiden tot doorbraken op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe materialen en nieuwe medicijnen. Met de investering in House of Quantum realiseren we een inspirerende werkomgeving waarin quantumtechnologie centraal staat en creëren daarmee een positieve impact op het ecosysteem van de TU Delft Campus.”