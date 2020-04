Op jaarbasis steeg de omzet van TSMC in het eerste kwartaal met 42,0%, terwijl het nettoresultaat en de verwaterde winst per aandeel beide met 90,6% toenamen. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2019, vertegenwoordigden de resultaten van het eerste kwartaal een daling van de omzet met 2,1% en een stijging van de nettowinst met 0,8%. Alle cijfers zijn opgesteld in overeenstemming met TIFRS op geconsolideerde basis.

In Amerikaanse dollars bedroeg de omzet in het eerste kwartaal $10,31 miljard, wat een stijging van 45,2% op jaarbasis betekent en een daling van 0,8% ten opzichte van het vorige kwartaal.

De brutomarge in het kwartaal bedroeg 51,8%, de operationele marge bedroeg 41,4% en de nettowinstmarge bedroeg 37,7%.

In het eerste kwartaal waren de shipments van 7-nanometer goed voor 35% van de totale omzet uit wafers en de 10-nanometer procestechnologie droeg 0,5% bij, terwijl 16-nanometer goed was voor 19%. Geavanceerde technologieën, gedefinieerd als 16-nanometer en meer geavanceerde technologieën, waren goed voor 55% van de totale waferomzet.

“Onze activiteiten in het eerste kwartaal daalden minder dan het seizoensgebonden karakter, als gevolg van de toename van de HPC-vraag en de voortdurende toename van 5G-smartphones”, aldus Wendell Huang, VP en Chief Financial Officer van TSMC. ”

In het tweede kwartaal van 2020 verwachten we dat onze omzet vlakker zal zijn, aangezien de zwakkere vraag naar mobiele producten naar verwachting in evenwicht zal worden gebracht door de aanhoudende 5G-plaatsing en HPC-gerelateerde productlanceringen.

Op basis van onze huidige bedrijfsvooruitzichten verwacht het management dat de algemene prestaties voor het tweede kwartaal van 2020 als volgt zullen zijn”:

– De omzet zal naar verwachting tussen de US$10,1 miljard en US$10,4 miljard liggen; En, op basis van de veronderstelde wisselkoers van 1 US dollar naar 30,0 NT dollar,