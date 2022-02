Trymax Semiconductor Equipment in Nijmegen maakt een sterke groei door. Daarom is het onlangs verhuisd naar een groter pand aan de rand van de stad. De productieruimte, de cleanroom en de researchruimte zijn meer dan verdubbeld in oppervlakte. Eigenlijk zou de officiële opening half februari zijn, maar dat is gezien de coronabeperkingen maar even uitgesteld tot de laatste helft van april. In ieder geval hebben de medewerkers alvast de ruimte. ‘Het oude gebouw bood onvoldoende productiecapaciteit, er waren parkeerproblemen, de logistieke afhandeling was lastig’, zegt ceo en oprichter Leo Meijer. ‘Terwijl we volop in ontwikkeling zijn en de komende drie tot vijf jaar willen verdubbelen in omzet.’

Trymax heeft een compleet eigen productlijn opgebouwd: de NEO voor de fabricage van geïntegreerde schakelingen in de halfgeleiderindustrie. Het zijn op plasmatechnologie gebaseerde machines voor onder meer het verwijderen van lichtgevoelige lakken, etsen van uiteenlopende materialen en oppervlaktebehandelingen. Er zijn platformtypen voor wafers tot 8 inch (200 mm) en voor wafers tot 12 inch (300 mm). Vooral de machines voor wafers tot 200 mm zijn zeer gevraagd.

‘De halfgeleidermarkt is zeer dynamisch en cyclisch, waaraan in het afgelopen jaar nog eens de Covid-pandemie werd toegevoegd. Dat maakte de bedrijfsvoering wat lastiger. Mensen moesten, en moeten nog steeds, deels thuis werken en het reizen was moeilijker. De grondstoffenschaarste en componententekorten in de supplychain baren ons zorgen en vragen dagelijks aandacht. We zijn steeds met onze leveranciers in gesprek om te weten waar zij tegenaan lopen en wat dat betekent voor onze productie. Waar nodig zoeken we alternatieven.’ Met het nodige out-of-the-box-denken konden de Trymax-medewerkers veel oplossen. ‘Natuurlijk ontkomen we soms niet aan vertraging. We proberen de schade echter zo veel mogelijk te beperken.’

2021 was een recordjaar voor Trymax, aldus Meijer. De orderintake overtrof alle verwachtingen. Bovendien verwelkomde Trymax vorig jaar zo’n 13 nieuwe klanten. Dat brengt het totaal op ruim 50 klanten over de hele wereld. Het orderboek voor 2022 ziet er heel veelbelovend uit. ‘We hebben vorig jaar zestig machines gebouwd en gaan dit jaar naar minstens honderd. De groei is mooi verdeelt in meer orders van bestaande klanten die hun capaciteit snel aan het uitbreiden zijn, en nieuwe klanten die de betrouwbare Plasma Ash- en Ets-machines van Trymax installeren als alternatief voor hun huidige machinepark.’