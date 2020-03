Trivest Connect: orderdata uitwisselen via één koppeling met alle aangesloten bedrijven

‘Als de massa groot genoeg is, wordt het zeker een succes.’ Daarmee sluit Adriaan van Kalkeren van MCB zijn betoog af. Hij is een van de sprekers tijdens een event bij Suplacon in Emmeloord waarmee de livegang van Trivest Connect officieel wordt ingeluid. Suplacon en MCB zijn de twee launching customers van Trivest Connect, een platform dat alle communicatie rond orders tussen maakindustriële klanten en leveranciers moet gaan geleiden. Wil dat platform echt een succes worden, dan moeten veel meer afnemers en leveranciers uit de maakindustrie zich aansluiten. Vandaar de oproep ‘Join us!’ op de laatste slide van Van Kalkeren aan het adres van bedrijven als NTS Norma, AAE, Neways en Isah.

Trivest Connect is een initiatief van Trivest Software Group, een groep ERP-leveranciers waaronder Ridder Data Systems, Bemet, Proteus, Wintheon, Inventive en Trimergo, die op haar beurt sinds oktober vorig jaar deel uitmaakt van het Amerikaanse ECi Software Solutions. Al deze ERP-leveranciers onderscheiden zich van elkaar doordat ze zich bijvoorbeeld vooral richten op projectmatig werkende of juist in serie producerende bedrijven, of op een bepaalde industriële sector. De gemeenschappelijke intentie is om met Trivest Connect het voor de plusminus 3.000 gezamenlijke klanten eenvoudiger te maken informatie over inkoop- en verkooporders, orderbevestigingen, levertijden en facturatie uit te wisselen met leveranciers of klanten. Het platform maakt het onder meer mogelijk om een bestelling vanuit het ERP-systeem van een partij als plaatverwerker Suplacon automatisch te verwerken tot order bij een metaalleverancier als MCB.

Uniform SCSN-format

Maakbedrijven gebruiken veel verschillende softwaresystemen, waarbij informatie-uitwisseling lastig is omdat elk systeem een eigen taal hanteert. Om tot een uniform format te komen, is binnen het Smart Industry-fieldlab Smart Connected Supplier Network het SCSN-format ontwikkeld. Hiermee zijn verschillende it-systemen via één platform naadloos met elkaar te verbinden. Dit bestandsformat is vergelijkbaar met UBL (Universal Business Language) en een variant van XML, maar dan specifiek ontwikkeld voor het automatiseren van de communicatie van orderdata in de maakindustrie.

Een groot voordeel van deze oplossing, schetst salesmanager Karel Kraaijeveld van Trivest, is dat deze snel te implementeren valt. ‘Of een bedrijf nu werkt met ERP van Ridder, Bemet, Inventive of welk pakket uit de Trivest-groep dan ook, binnen een halve tot een hele dag draait het. Als je niet een van de Trivest-pakketten gebruikt, duurt het wat langer.’ Hij verwacht dan ook dat met name veel van de 3.000 Trivest-klanten – vooral maakbedrijven – de komende maanden en jaren zullen aanhaken. ‘Wij hebben al met zestig maakbedrijven contracten getekend. Met leveranciers van metalen en kunststoffen, die vaak niet op één van onze pakketten zitten, zal het wat langzamer gaan, maar ook met vijftien van deze bedrijven zijn al concrete afspraken gemaakt.’

Juist als dat aantal aangesloten bedrijven groeit, zal Trivest Connect zich gaan bewijzen, aldus Kraaijeveld: ‘Veel orderdata worden uitgewisseld via e-mail en pdf’s. Voor het automatisch verwerken van orderdata in de ERP-systemen van leveranciers of klanten wordt tot nog toe EDI gebruikt. Daarmee verbindt een bedrijf zich echter met slechts één partij. Elke volgende koppeling moet apart geprogrammeerd worden. Als je 3.000 klanten met 200 leveranciers wilt verbinden, moet je dus 600.000 koppelingen programmeren. Dit nieuwe platform maakt het nu al mogelijk via één koppeling geïntegreerd gegevens uit te wisselen over orders, bevestigingen, pakbonnen en facturen met alle aangesloten partijen. Dus hoe groter dat aantal, hoe interessanter het wordt om ook van het platform gebruik te gaan maken.’

Juist als veel partijen zich aansluiten, gaat platform zich bewijzen

Steeds meer mogelijk

Sinds medio december is het mogelijk via Trivest Connect orderdata te communiceren. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 zullen ook prijzen en informatie over orderwijzigingen en -bewerkingen overgezet kunnen worden. ‘En vanaf het tweede kwartaal’, maakt MCB’s e-commerce manager Adriaan van Kalkeren duidelijk, ‘kan via het platform ook inzage verkregen worden in actuele voorraadniveaus en levertijden, geeft het inzicht in productkarakteristieken zodat de klant direct weet hoe hij zijn machines moet instellen, kan de klant productcertificaten ontvangen en zijn bestellingen realtime traceren.’ ‘En, ook heel belangrijk’, voegt Pim Jansen, supply chain manager van Suplacon, eraan toe, ‘straks is een order te simuleren. Dan kun je eerst checken of een bepaalde levertijd haalbaar is en weet je zeker dat het zin heeft die order daadwerkelijk uit te doen.’

Efficiency verhogen

Suplacon en zijn toeleverancier MCB hopen met de groei van het platform de efficiency van hun processen drastisch te verhogen. Want beide ondernemingen hebben forse groeiambities die in principe met een gelijkblijvend aantal mensen moeten worden waargemaakt. ‘Wij verwerken hier nu zo’n 171.000 administratieregels per jaar. Het verhelpen van verstoringen, ontstaan doordat er ergens informatie niet goed of niet op tijd is doorgekomen, is momenteel nog de meest tijdrovende activiteit’, aldus Jansen. ‘En we hopen het platform straks ook te kunnen benutten voor voorraadbeheer. Zodat een leverancier als MCB dan precies weet wanneer wij wat nodig hebben en dat ook exact op tijd, bij de juiste machine, ship to line, kan aanleveren. Dat moet ons de ruimte bieden om de goed gedigitaliseerde, hooggekwalificeerde en leverbetrouwbare leverancier te worden die de oem’er zo graag wil, maar moeilijk kan vinden’, stelt de Suplacon-man, onder verwijzing naar het recente ABN AMRO-onderzoek ‘Raising the Bars, again’.

Servicegericht

MCB heeft de ambitie om de omzet de komende jaren door te laten groeien van 745 miljoen (2018) naar 1 miljard euro en daartoe 60 procent van de orderregels volledig te digitaliseren. De metaalgroothandel bedient naast een aantal grote oem’ers ook veel kleine bedrijven. ‘Momenteel ontvangen we ruim 750.000 orderregels per jaar. Per klant variëren de aantallen van enkele tientallen tot ruim 55.000’, schetst salesdirector Erik Spikmans. ‘In de verwerking daarvan moeten we nog slimmer gaan opereren. De laatste jaren hebben we door betere forecasts van grote oem-klanten de voorraden in de keten al teruggebracht. Nu willen we vervolgstappen zetten. Inmiddels zijn we veranderd van een product- in een servicegericht bedrijf. We willen de optimale klantervaring creëren en groeien naar een omnichannel bedrijf dat gegarandeerd binnen 24 uur op maat gezaagd metaal uitlevert. Samen slimmer ondernemen.’

Spannend

Op zich hebben al voldoende partijen te kennen gegeven zich te willen aansluiten op Trivest Connect. Interessant is evenwel hoeveel klanten en leveranciers zich in totaal gaan aanmelden de komende weken en maanden. Is het geen probleem als een directe concurrent zich aansluit? ‘Ook dat vinden we dan heel mooi’, aldus Spikmans. ‘Want onze klanten zullen eerder instappen als ze zien dat ze via Trivest Connect ook bestellingen kunnen doen bij onze concurrenten. Bedrijven willen nu eenmaal graag dual sourcen.’

Snelle uitbreiding is verzekerd als ook andere platforms zich aan Trivest Connect gaan verbinden, weet Kraaijeveld. ‘Tradecloud en Supplydrive zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de SCSN-code. Technisch zou het dus geen enkel probleem moeten zijn.’

Martin van Zaalen

Voordelen Trivest Connect

• Tijdsbesparing door minder handmatige invoer van data

• Lager risico op fouten door overtypen

• Geautomatiseerd orderproces zonder verstoringen

• Kortere doorlooptijden

• Eén koppeling voor de integratie met alle aangesloten partijen

• Gestructureerde vastlegging van gegevens

• Geringe investering voor aansluiting (50 euro per uur) en onderhoud (150 euro per maand)

• ROI: 2.950 euro per jaar per 1.000 inkoopregels