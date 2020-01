Trios: Eigenzinnig én bescheiden

Dé aanleiding voor het gesprek met de drie Achterhoekse ondernemers is dat twee van hen – Erik van Gaasbeek en Marc Ottenschot – het management van Trios van de derde – Hielke Dijkstra – hebben overgenomen. Tot grote veranderingen zal dat niet leiden. Trios – en zijn microdieptrek-spin-off Mubion– zijn niet gericht op groei, maar op het aangaan van stevige technologische uitdagingen.

Trios blijft focussen op technologische vraagstukken, ook onder nieuw management

Het hoofdgebouw heeft bewust een huiselijke uitstraling, om de medewerkers een thuisgevoel te geven. Op aaneengeschoven tafels op de grote ‘zolder’ ervan staan honderden verschillende huishoudelijke apparaten, met allemaal exact dezelfde functie. Hier zijn de mensen van Trios Precision Engineering maandenlang bezig geweest om een usable te ontwikkelen en produceerbaar te maken die in al die apparaten goed werkt, zonder inbreuk te maken op patenten van derden. Concreter mag deze journalist het niet opschrijven vanwege afspraken met de klant. Een bekend consumentenmerk en dus een prachtige referentie. ‘Op zich jammer’, aldus Hielke Dijkstra. ‘Anderzijds, wij hebben het niet nodig. Via het netwerk weten klanten ons toch wel te vinden.’

Nog niet binnen

Als die het pand in het Achterhoekse Neede voor het eerst bezoeken, zullen ze wel goede ogen moeten hebben vanwege het bescheiden naambordje. En eenmaal aan tafel bij Dijkstra c.s. zijn ze nog niet werkelijk binnen bij het bedrijf. Want Trios is als onderneming nooit gericht geweest op snelle groei; uitdaging in een project is belangrijker dan omzet. ‘Een klant met een vraag krijgt van ons al gauw tien vragen terug’, vertelt Marc Ottenschot. ‘Omdat we de vraag achter de vraag willen achterhalen, om vast te stellen of het project past bij onze ambities.’

Terug naar het management

De ideale klant komt met alleen de functionele specificaties, vult Hielke Dijkstra aan. ‘Die heeft een idee voor een product en een markt. Daarmee gaan we het gesprek aan om uiteindelijk te komen tot technische specificaties.’ In dat proces worden soms nieuwe functies zichtbaar. ‘Het komt nog wel eens voor’, duidt Erik van Gaasbeek, de derde persoon aan tafel, ‘dat het management van de klant zijn strategische keuzes bijstelt voordat we daadwerkelijk aan het project beginnen.’ Trios zoekt naar de vraag achter de vraag omdat klanten vaak niet de complete achterliggende functionele specificaties noemen. ‘Daar moet het antwoord van Trios wel bij passen. Een project kan technisch uitdagend zijn, maar als wij de overtuiging hebben dat het hele plaatje niet goed past, gaan we dat eerst oplossen of we beginnen er niet aan’, aldus Dijkstra zelfbewust.

Strategische ontwikkeltrajecten

Deze bedrijfsfilosofie, al sinds de oprichting van Trios door Dijkstra in 1995 de leidraad, heeft de laatste vier, vijf jaar nog meer gewicht gekregen, vertelt Van Gaasbeek. De engineers van het veertien personen sterke bedrijf willen bij uitstek instappen in strategische ontwikkeltrajecten van de klant om in nauw contact met het management tot een uitgewerkt product en productieproces te komen. Datzelfde geldt voor de bv Mubion, waar sinds een paar jaar met microdieptrekken minuscule behuizingen voor dito producten worden gemaakt. Met dat in eigen huis ontwikkelde productieproces kunnen (half)geautomatiseerd piepkleine onderdelen gemaakt worden voor bijvoorbeeld medische implantaten en sensoren voor de automotive.

Níet klaar

‘Mubion krijgt gemiddeld elke week wel één à twee aanvragen, maar de meeste wijzen we af’, zegt Dijkstra. ‘Als een klant een serie van meer dan 100.000 stuks wil, weten we al meteen dat hij dat product en de productiemethode ervan helemaal heeft uitontwikkeld. Dan gaat het hem vooral om de prijs. Voor de productie van onderdelen van bijvoorbeeld kleine stekkertjes voor series van miljoenen zijn wij niet in de markt. Wij zijn er voor de producten die nog niet klaar zijn. Dan gaan we hier testen of en zo ja hoe we dat kunnen maken. Voor dit trechtertje’, wijst hij op een piepklein stukje metaal, ‘bleken uiteindelijk achttien dieptrekstappen nodig. Het betreft een onderdeel van een oogchirurgisch instrument dat we hooguit in series van enkele tienduizenden produceren. Daarvoor staat hier inmiddels een volautomatische lijn.’

Geheim

Zo schetsen Dijkstra, Van Gaasbeek en Ottenschot de strategie en de cultuur van Trios en Mubion, met aan het roer mensen die precies weten wat ze voor de klant willen doen – en wat niet. ‘Wij zijn geen ontwerpbureau dat projecten met naam en toenaam uitvent op zijn website. Bij ons is het geheim van de klant in goede handen. Misschien is het Achterhoekse bescheidenheid, in elk geval is het part of the deal met de klant’, stelt Dijkstra. ‘Dat is onderdeel van onze strategie: het gaat ons niet om groei, maar om de klant met onze technologische intelligentie verder te helpen.’

Daartoe is er de laatste tijd wel extra geïnvesteerd, onder meer in een aantal nieuwe ruimtes waar klanten samen met de engineers van Trios kunnen werken aan disruptieve projecten. In een paar van de cabines zijn projecten gaande, maar er is ook nog ruimte vrij. Een paar deuren verder staat een nieuwe VHX optische microscoop opgesteld, onder meer om de resultaten van elke stap van het microdieptrekproces te kunnen bestuderen. Een topproduct van Japanse makelij, toch konden de Trios-engineers het niet laten. ‘We hebben de sampletafel uiteengehaald en aangepast; daarmee meten we nu nauwkeuriger dan het originele apparaat’, verklaart Van Gaasbeek.

Roer overgenomen

Achter in de grote productiehal staat een opvallende knalrode camper. ‘Daar ben ik vorige week nog mee naar Engeland geweest’, verklapt Dijkstra. Hij zou de komende tijd weleens meer tochten kunnen gaan maken. Want de aanleiding voor het gesprek is het feit dat Ottenschot en Van Gaasbeek het roer van Trios helemaal van Dijkstra (57) hebben overgenomen. Een overdrachtsproces dat drie jaar geleden van start ging. ‘Het eerste jaar ben ik achter het stuur gebleven, daarna heb ik een tijdlang op de achterbank meegereden en nu geef ik alleen nog desgevraagd adviezen. Verder houd ik me parttime bezig met Mubion, samen met een commerciële man die we hebben aangetrokken. Wat ik verder ga doen, weet ik nog niet. Het ‘Trios-boek’ heb ik nu bijna uit en ik wil dat eerst even laten bezinken voordat ik het volgende boek pak’, aldus Dijkstra die 24 jaar geleden als docent Autotechniek de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verliet om ondernemer te worden. ‘Misschien ga ik wel weer lesgeven aan de HAN voor één of twee dagen in de week. Nu mét praktijkervaring.’

Samen ontwikkelen en bouwen

Trios Precision Engineering uit Neede ontwikkelt en bouwt in nauwe samenwerking met de klant unieke machines en modules die moeten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid. Kennis van de fijnmechanica is de kern van Trios, voor design en elektronica wordt samengewerkt met diverse partners. Om nieuwe technologie te bewijzen, maakt het bedrijf ook de eerste series producten. De ontwikkelde technologie is voor de klant, twee keer uitzonderingen daargelaten. De eerste keer was toen Trios een revolutionair sluitingssysteem voor kunststof containers uitvond en dat in 2001 onderbracht in Fawic Packaging Systems, gespecialiseerd in herbruikbare, modulair opgebouwde containersystemen voor kwetsbare zendingen. En in 2016 werd voor het vermarkten van het microdieptrekken, een ontwikkelde nieuwe productietechniek, de spin-off Mubion opgericht. In datzelfde jaar werd Trios uitgeroepen tot winnaar in de categorie Best Knowledge Supplier van de DISCA’16.