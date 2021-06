Trabotyx kreeg een investering van BOM, twee informals en vier agrariërs. Hiermee kunnen ze de ontwikkeling van hun autonome onkruidrobot versnellen en hun eerste klanten in 2022 bedienen. Tim Kreukniet en medeoprichter Mohamed Boussama zijn blij dat ze met het sluiten van deze ronde de eerste versie van de onkruidrobot in 2022 op de markt kunnen brengen.

Onkruid wieden gebeurt momenteel met de hand voor biologische boeren of door herbiciden te spuiten door conventionele boeren. De eerste is niet schaalbaar, de tweede heeft een negatieve impact op het milieu. In lijn met de komende Europese regelgeving ziet Trabotyx een enorme behoefte om onkruid wieden te automatiseren”, aldus Tim Kreukniet, CEO van Trabotyx. Trabotyx bouwt een precisielandbouwrobot om tegelijkertijd onkruidbestrijding te automatiseren en veldprestaties te monitoren.

Trabotyx MVP zal zich richten op wortelen, een gewas dat de meeste handarbeid in de biologische sector ziet. In 5 jaar wil Trabotyx alle boeren onkruidoplossingen bieden die goedkoper zijn dan het spuiten van chemicaliën – waardoor de enorme overgang naar duurzame voedselproductie wordt gestimuleerd en de bedrijfsresultaten van boeren worden beschermd. Door de oplossing van Trabotyx te gebruiken, creëert een biologische boer gemoedsrust en bespaart hij direct 25% op arbeidskosten.

“Deze financieringsronde stelt ons in staat om onze software- en hardwareontwikkelingen te versnellen en ons multidisciplinaire engineeringteam verder te laten groeien met ervaren en getalenteerde

mensen. Het stelt ons ook in staat om meer tijd en moeite te besteden aan innovatie en experimenten met nieuwe benaderingen bij het oplossen van de uitdagende problemen van onkruidbestrijdingsautomatisering, offroad autonome robotmobiliteit, betrouwbaarheid en vooral veilige werking.” Volgens CTO, Mohamed Boussama

Het bedrijf heeft onlangs een startronde van € 460.000 van BOM afgesloten, is toegetreden tot de Business Incubator van het Europees spaceagentschap en kreeg een innovatielening van € 150.000 van RaboBank. Bovendien heeft Trabotyx het afgelopen half jaar het aantal boeren verdubbeld dat zich heeft aangemeld om hun prototype te testen.

“We zijn blij dat we met deze investering in een vroeg stadium Trabotyx kunnen helpen hun onkruidrobot verder te ontwikkelen”, zegt Investment Associate Bart van den Heuvel van de Brabant Development

Company. “De markt voor landbouwrobots groeit de komende jaren van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro. Met een sterke agrarische en hightech sector is Brabant ideaal geplaatst voor een leidende rol in die markt. Het is geweldig dat Trabotyx nu ook deel uitmaakt van het ecosysteem dat we ontwikkelen rond precisielandbouw.”

Het Trabotyx-team bestaat uit CEO Tim Kreukniet, die een grote passie heeft voor het gebruik van technologie voor duurzaamheid. Hij bracht EVBox naar de Amerikaanse markt en bootstrapped het bedrijf door middel van productcertificering en van nul tot US $ 3 miljoen aan inkomsten uit hardware en services. Mohamed Boussama , de CTO van het team heeft een succesvolle eerdere carrière in de luchtvaarttechniek gehad, zowel in hardware als software. Hij is zeer gepassioneerd in robotica en automatisering, vooral op het gebied van landbouw. Voordat Trabotyx begon, heeft hij prototypes gebouwd voor uienplantrobots voor gebruik in de boerderijen van zijn familie.

‘Tot nu toe was het een interessante reis, we hebben nog nooit op een boerderij gewerkt, dus we moeten echt naar boeren luisteren om de problemen te begrijpen waarmee ze worden geconfronteerd. Als we zien hoeveel een boer moet doen om producten van zijn land te krijgen, hebben we ons respect voor boeren echt verdiept. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met voortdurend veranderende klimaatomstandigheden en een veranderende regelgeving. Door een autonome wiedrobot aan te bieden, hopen we ons steentje bij te leveren en de transitie makkelijker te maken.’ Tim Kreukniet gaat verder.

Het team van Trabtoyx ontmoette elkaar tijdens Antler ‘s tweede oprichter cohort in Amsterdam. Youri Doeleman, partner bij Antler Amsterdam, en de coach van het team, hadden dit te zeggen over het bedrijf: “We zijn ongelooflijk enthousiast over het Trabotyx-team. Wij geloven in hun missie en zien veel positieve signalen voor Tim en Mohamed om succesvol te zijn, vooral gezien de tussentijdse EU-regelgeving om de biologische landbouwproductie tegen 2030 te verhogen van 8% naar 25%. Aan de commerciële kant is het feit dat ze regelmatig met boeren werken en dat boeren deelnemen aan deze ronde het ultieme teken van vertrouwen van uw klant. We zijn zo trots op de vooruitgang die ze hebben geboekt sinds ze voor het eerst bij Antler zijn.” In december 2020 sloot het bedrijf zich aan bij het business incubatieprogramma van het Europees spaceteagentschap in Nederland, ESA BIC Noordwijk, om ruimtetechnologie te gebruiken voor hun landbouwrobot.

Programmamanager Martijn Leinweber: “We zijn verheugd te horen dat Trabotyx financiering heeft ontvangen van relevante stakeholders zoals agrariërs en een ervaren regionale ontwikkelingsmaatschappij als BOM. Samen met onze zakelijke en technische ondersteuning zijn we ervan overtuigd dat deze investering Trabotyx en hun landbouwrobot naar een hoger niveau zal tillen. Tim en Mohamed laten de wereld opnieuw zien hoe ruimtetechnologieën zoals nauwkeurige lokalisatie en positionering met satellieten slimme landbouw kunnen helpen. Bovenal zijn we ontzettend blij met dit geweldige team.”