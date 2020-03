Marc Hendrikse (60), ceo van NTS-Group in Eindhoven, legt zijn functie per 1 augustus 2020 neer, zo heeft hij zijn raad van commissarissen laten weten. Wie hem opvolgt, wordt binnenkort bekend.

NTS ontwikkelt, maakt en assembleert complexe (opto-)mechatronische systemen en modules voor grote internationale hightech machinebouwers. Hendrikse stond in 2005 mede aan de basis van het huidige NTS. Als directeur van Te Strake was hij destijds een van de architecten achter de fusie met Nebato. Later werd dat NTS-Group. Vanaf eind 2007 was hij ceo van het bedrijf dat de afgelopen jaren sterk groeide tot een omzet van zo’n 280 mln. euro in 2019, onder meer als gevolg van een overname van hightech bedrijf Norma in 2016. Met circa 1.700 medewerkers wereldwijd, van wie ongeveer 1.050 in Nederland, is NTS een van de grotere werkgevers in de hightech sector.

Meegroeien

Marc Hendrikse over zijn vertrek: ‘De komende jaren is beheersbare groei van belang voor een toeleverancier van de hightechindustrie zoals NTS. Onze klanten groeien en verwachten dat hun leveranciers in datzelfde tempo meegroeien. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat je dat gecontroleerd moet doen en voldoende winstgevend wilt blijven. Verdere integratie met Norma vraagt de komende twee jaar nog steeds aandacht van het management. Met deze groei en ontwikkelingen in het vooruitzicht, heb ik gemeend dat het nu, na 15 jaar leidinggeven aan dit prachtige bedrijf, tijd is het stokje over te dragen.’

Hij zegt er richting Link Magazine bij dat hij jarenlang met veel plezier en passie leiding heeft mogen geven aan NTS. ‘Ik heb samengewerkt met fantastische collega’s en relaties in de meest brede zin van het woord. Dat zal ik blijven doen tot het allerlaatste moment om daarna mijn opvolger het stokje te laten overnemen. Daarna ontstaat bij mijn de ruimte voor andere werkzaamheden en andere prioriteiten.’

Toegenomen complexiteit

Toevallig was hij ook één van de geïnterviewden in een artikel in Link Magazine van februari dit jaar over complexiteit in de keten. ‘De complexiteit is enorm toegenomen op meerdere fronten’, zei Marc Hendrikse daarbij. ‘Onze machines en modules zijn ingewikkelder geworden en hebben meer functionaliteiten dan ooit tevoren. De snelheid waarmee we moeten reageren op marktveranderingen, is gestegen. Daarbij komt dat wij in omvang zijn gegroeid en zijn geïnternationaliseerd. Die sterke groei geldt net zo goed voor onze klanten. Functies zijn opgesplitst. We hebben over en weer met steeds meer mensen te maken.’

Leidende rol

Saskia van Walsum, voorzitter van de RvC van NTS, onderstreept hetgeen Marc Hendrikse tot heden heeft neergezet. ‘Hij is leidend geweest achter de ontwikkeling van het bijzondere bedrijf NTS dat we vandaag kennen en de geheel eigen marktpositie. Daarbij heeft hij veel energie gestopt in de samenwerking tussen bedrijven in de Nederlandse hightechindustrie en het wereldwijde aanzien dat de sector heeft, waarvan NTS mede heeft geprofiteerd. Marc heeft ons tijdig geïnformeerd over zijn wens zijn functie neer te leggen, om ruimte te geven aan een opvolger.’ Met het solide commitment van de familie Wintermans als aandeelhouder van NTS ligt er een toekomst voorhanden met veel duurzaam groeipotentieel. De opvolger van Marc zal zich kunnen concentreren op beheersbare groei, waarbij nog meer nadruk gelegd wordt op ontwikkeling van onderscheidende en strategische klantproposities. NTS verwacht de nieuwe ceo van NTS binnenkort bekend te kunnen maken.