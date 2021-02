IC Insights heeft onlangs zijn nieuwe Global Wafer Capacity 2021-2025-rapport uitgebracht dat diepgaande details, analyses en voorspellingen biedt voor de capaciteit van de IC-industrie op basis van wafergrootte, procesgeometrie, regio en producttype tot en met 2025. Inbegrepen in het rapport is een ranglijst. van de 25 grootste leiders op het gebied van wafercapaciteit in termen van maandelijks geïnstalleerde capaciteit in 200 mm-equivalenten vanaf december 2020.

Elk van de top vijf wafercapaciteitsleiders had een capaciteit van ten minste 1,5 miljoen wafelstarts per maand (Figuur 1). De gecombineerde capaciteit van de top vijf bedrijven vertegenwoordigde 54% van de totale wereldwijde wafercapaciteit in december 2020, een punt meer dan 53% in 2019. Ter vergelijking: in het jaar 2009 hadden de top 10 leiders op het gebied van wafelcapaciteit 54% van de totale wereldwijde capaciteit in handen. en de top vijf leiders waren goed voor 36% van de capaciteit.

Na de top vijf daalt de wafelcapaciteit bij andere halfgeleiderleiders snel. Intel (884K wafers / maand), UMC (772K wafers / maand), GlobalFoundries, Texas Instruments en SMIC completeerden de top 10 capaciteitsleiders.

• Samsung had de meeste geïnstalleerde wafercapaciteit met 3,1 miljoen 200 mm-equivalente wafers per maand. Dat vertegenwoordigde 14,7% van de totale capaciteit ter wereld. De capaciteitsgroei in 2020 lijkt lager dan verwacht omdat de Line 13 fab van het bedrijf gedeeltelijk werd uitgesloten van 2020, aangezien een deel van de fabriek in 2020 werd omgezet van DRAM naar de productie van beeldsensor. Als de hele lijn 13 in 2020 zou worden opgenomen, zou de capaciteitsgroei van Samsung zijn 11% geweest. Veel van Samsungs enorme uitgaven voor 2020 zullen verschijnen in de capaciteitscijfers van 2021, vooral omdat $ 10,5 miljard van de totale 2020-uitgaven van $ 28,1 miljard in 4Q20 werd uitgegeven.

• Tweede in lijn was de grootste pure-play foundrie ter wereld TSMC met een capaciteit van ongeveer 2,7 miljoen wafers per maand, of 13,1% van de totale wereldwijde capaciteit. In 2020 opende het bedrijf de eerste twee fasen van een nieuw fabriekencomplex nabij de Fab 14-locatie in Tainan, Taiwan. Fase 1 en 2 van Fab 18 zijn in massaproductie en de faciliteiten voor fase 3-6 zijn in aanbouw. TSMC opende in 2020 ook een Phase 10-lijn op Fab 15 in Taichung, Taiwan.

• Micron beschikte eind 2020 over de derde grootste capaciteit met iets meer dan 1,9 miljoen wafers, of 9,3% van de wereldwijde capaciteit. De investeringsuitgaven van het bedrijf in 2020 waren voornamelijk voor het upgraden van bestaande fabrieken met meer geavanceerde apparatuur, maar er werd wat nieuwe capaciteit toegevoegd op de fabrieken in Hiroshima, Japan en Taichung, Taiwan. Een tweede fabriek wordt gebouwd in Manassas, Virginia, waar het bedrijf producten met een lange levenscyclus vervaardigt.

• De vierde grootste capaciteitshouder eind 2020 was SK Hynix met bijna 1,9 miljoen maandelijkse wafercapaciteit (9,0% van de totale wereldwijde capaciteit), waarvan meer dan 80% werd gebruikt om DRAM’s en NAND-flashchips te maken. Het bedrijf voltooide in 2019 twee nieuwe grote fabrieken in Cheongju, Korea, en Wuxi, China. Een nieuwe Fab M16 op zijn locatie in Icheon, Korea, begint in 2021 met massaproductie.

• Afronding van de top 5 van bedrijven was een andere geheugen-IC-leverancier Kioxia met 1,6 miljoen wafers / maand (7,7% van de totale wereldwijde capaciteit) inclusief een aanzienlijke hoeveelheid NAND-flashgeheugencapaciteit voor zijn fantastische investering en partner voor technologieontwikkeling Western Digital. In 2020 openden de partners een nieuwe 300 mm wafelfabriek in Kitakami, Japan. De bouw van Fab 7 op het complex in Yokkaichi, Japan, start in 2021.

De vijf grootste pure-play-Foundries in de branche – TSMC, UMC, GlobalFoundries, SMIC en Powerchip (inclusief Nexchip) – behoren elk tot de top 12 van capaciteitsleiders. In totaal hadden deze vijf foundries een gecombineerde capaciteit van ongeveer 5,1 miljoen wafers per maand vanaf december 2020, wat neerkomt op ongeveer 24% van de totale productiecapaciteit in de wereld.

Bron: IC Insights