Door een daling van de marktomzet te trotseren, slaagden ‘s werelds top-10 Semiconductor Suppliers erin om in het eerste kwartaal een omzetgroei van 2,1 procent te genereren, aangezien de bedrijven profiteerden van een COVID-19-gestuurde toename van de verkoop van pc’s en servers.

De hoogste-10 chipmakers produceerden collectief opbrengst van $63.6 miljard in het eerste trimester, omhoog van $62.2 miljard in het vierde trimester van 2019, volgens de Omdia Concurrerende het Modelleren van het Hulpmiddel (CLT) Dienst. Dit staat in contrast met een 2 procenten opeenvolgende daling in de algemene globale chip markt in het eerste trimester, met opbrengst die aan $110.1 miljard, onderaan van $112.3 miljard in het vierde trimester van 2019 valt.

Terwijl Omdia typisch een jaar-over-jaar vergelijking voor de cijfers van de marktaandeelgroei aanwendt, hebben de ongekende daling voor de halfgeleidermarkt in 2019 en de pandemie in 2020 jaarlijkse vergelijkingen minder zinvol gemaakt, die een nadruk op het opeenvolgende aspect op de halfgeleidermarkt veroorzaken.

“Veel van de toonaangevende halfgeleiderleveranciers profiteerden in het eerste kwartaal van een sterke vraag naar clientpc’s, bedrijfspc’s en servers”, aldus Ron Ellwanger, senior analist, halfgeleiderfabrikant, bij Omdia. De ,,COVID-19-gedreven verblijf-aan-huis orden spoorde stijgende vraag naar PCs aan aangezien de opgesloten onderaanconsumenten probeerden verbonden te blijven met vrienden, familie, klanten en bedrijfspartners. Dit fenomeen heeft op zijn beurt de vraag naar bedrijfspc’s en -servers gestimuleerd, waarbij organisaties ernaar streven om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van consumenten naar clouddiensten. Al deze vraag heeft zich vertaald in een grotere vraag naar het soort chips dat wordt aangeboden door ‘s werelds top halfgeleiderleveranciers.

Als gevolg van de toenemende vraag naar computerplatforms was de categorie gegevensverwerking de enige toepassingsmarkt voor halfgeleiders die in het eerste kwartaal een groei liet zien. De omzet van gegevensverwerking steeg met 0,9 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

Top-10 groei van de halfgeleiderleveranciers, gevoed door het geheugen

Memory-georiënteerde halfgeleiderleveranciers zorgden voor een groot deel van de groei onder de top-10 leveranciers, waarbij de drie toonaangevende bedrijven in dit gebied – Samsung, SK Hynix en Micron – in het eerste kwartaal hun omzet met 1,1 procent hebben uitgebreid. Deze bedrijven profiteerden van de groei in de markt voor gegevensverwerking, die een toenemende vraag genereert naar NAND-flitsers die worden gebruikt in solid-state drives (SSD’s) voor bedrijven. De verkoop van NAND-flashgeheugen groeide in het eerste kwartaal met 6,9 procent, wat het hoogste groeipercentage is van alle apparaten op de halfgeleidermarkt in de loop van de periode.

Qualcomm en HiSilicon leiden in de groei onder de top-10

Terwijl het geheugengebied de belangrijkste groeiaandrijver was voor de top-10, werden de beste individuele prestaties gepost door de Amerikaanse leverancier van draadloze halfgeleiders Qualcomm en de Chinese fabless system-on-chip (SoC) firma HiSilicon. De op de zesde plaats geplaatste Qualcomm bereikte een robuuste 14,6 procent sequentiële groei in het eerste kwartaal, terwijl HiSilicon door een duizelingwekkende 40,3 procent groei – het hoogste percentage van groei vande top-10 leverancier.

“Qualcomm profiteert van de beweging van de Chinese overheid om de economie investeren door de plaatsing van 5G infrastructuur te benadrukken,” vertelde Ellwanger. “Het bedrijf profiteert van de gesubsidieerde 5G mobieletelefoonmarkt van China, samen met bewegingen om de bouw van 5G infrastructuur in het land te versnellen.”

HiSilicon is de chipafdeling van China’s Huawei. Ondanks de beperkingen die de Amerikaanse regering aan Huawei heeft opgelegd, is het bedrijf erin geslaagd zich te beschermen tegen de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China. Het bedrijf doet dit door voldoende voorraad op te bouwen om de gevolgen van de herziene Amerikaanse handelsbeperkingen, die in september van kracht moeten worden, te kunnen opvangen.

Top-10 winnaars en verliezers

Hoewel de vraag naar PC-georiënteerde chips in het eerste kwartaal steeg, leed microprocessorchip marktleider Intel een omzetdaling van 1,8 procent tijdens de periode. De stijging van de vraag naar computers in het eerste kwartaal richtte zich op systemen in het lagere segment, waardoor de vraag naar goedkopere Intel-microprocessoren en -chipsets toenam, waardoor de omzet daalde.

KIOXIA, voorheen bekend als Toshiba Memory, steeg met één rang naar de nummer 10 en verving daarmee Sony Semiconductor. De omzet van het bedrijf op het gebied van halfgeleiders steeg met een indrukwekkende 10 procent. Bron Semiconductor Digest