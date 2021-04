Tony’s Chocolonely heeft nu ook een eigen chocoladefabriek. De Amsterdamse chocoladefabrikant heeft daartoe het Belgische Althaea-De Laet Int. overgenomen. Dit familiebedrijf is al sinds de start maker van Tony’s repen. ‘Zij hebben ons altijd gesteund in onze serieuze missie en in onze crazy ideeën. Je snapt dat ze voor ons echt een beetje als familie voelen. Dusseh.. toen ze op zoek gingen naar een opvolger, voelden wij ons natuurlijk zeer vereerd dat ze meteen aan ons dachten’, aldus ‘Tony’ in de voor de onderneming kenmerkende stijl van communiceren.

De eerder geplande fabriek in Zaandam komt er ook gewoon. ‘Deze overname is juist een belangrijke stap in het realiseren van onze grote droom: Tony’s Chocolonely Chocolade Circus in Zaandam, die zal in de komende jaren worden gebouwd.’

Sneller innoveren

Tony’s Chocolonely verwacht met de overname in België sneller te kunnen innoveren. ‘We zijn nu flexibeler als ’t gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en ’t opschalen van de inkoop van onze bonen via Tony’s 5 samenwerkingsprincipes. Driedubbel winnen! Voor familie, vrienden en cacaoboeren.’

De familie de Laet en ’t management team blijft de komende twee jaar aan om de Amsterdammers de kneepjes van het chocoladevak te leren. En, andersom, om de Belgen mee te nemen in de missie Tony’s Chocolonely om ‘100% slaafvrij de norm te maken in chocolade’.